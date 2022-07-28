شكرا لقرائتكم خبر عن مهند لاشين و محمد بسام بتشكيل طلائع الجيش أمام فاركو في الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن طارق العشرى المدير الفني لفريق طلائع الجيش تشكيلة الفريق لمواجهة فاركو ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرون من الدوري الممتاز والمقرر إقامتها على ستاد الإسكندرية الرياضى في تمام الساعة السادسة والنصف مساء.

حراسة المرمى .. محمد بسام

خط الدفاع .. حسن مجدي – علي الفيل – محمد أنور – محمد ناصف

خط الوسط .. محمد جابر – عمرو السيسي – مهند لاشين .

الهجوم: علي الزاهدي – رجب عمران – ميدو جابر .

ويحتل فريق طلائع الجيش المركز السادس فى جدول ترتيب الدورى برصيد 38 نقطة، بعدما لعب 26 مباراة حقق الفوز فى 9 لقاءات وتعادل فى 11 مباراة وخسر 6 مواجهات، وسجل لاعبوه 19 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً.