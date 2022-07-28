شكرا لقرائتكم خبر عن عقب اقترابه من تدريب المنتخب الاولمبى .. جاريدو يوجه الشكر لفريق لفريق النجم الساحلى التونسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الاسبانى خوان كارلوس جاريدو المدير الفني السابق لفريق الاهلى صورة له عبر صفحتة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى تويتر خلال تدريبه فريق النجم الساحلى التونسى و جاء التعليق عليها قائلا " شكرا " .

وأقترب الاسبانى خوان كارلوس جاريدو من تدريب المنتخب المصرى الاولمبى خلال المرحلة المقبلة عقب الاتفاق مع أحد مسئولي الجبلاية والاتفاق على تفصيل التعاقد معه .

ومن جانب أخر حيث كان قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أعلن رسميًا تأجيل النسخة المقبلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية، لتقام في شهر يناير عام 2024، بدلًا من يونيو 2023، بسبب الأحوال الجوية في كوت ديفوار مستضيف البطولة.

وطلب الاتحاد المصري لكرة القدم معرفة مصير الجولتين الثالثة والرابعة في التصفيات، في ظل احتمالات تأجيل مواعيد الجولات المتبقية من عمر التصفيات.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب المصري نظيره المالاوي في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، وتُقام المواجهتان بين يومي 19 و27 سبتمبر المقبل، في القاهرة وليلونجوي عاصمة مالاوي على الترتيب.