الأرجنتين تطلب مواجهة منتخب مصر وديا في نوفمبر بأبوظبي

القاهرة - سامية سيد - تلقى مسئولو اتحاد الكرة عرض لإقامة مباراة ودية تجمع منتخب مصر أمام منتخب الأرجنتين خلال الفترة المقبلة ،بعدما تم تأجيل مباريات المنتخب المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024.

كما يخوض منتخب مصر الأول بقيادة روى فيتوريا مباراتين وديتين فى شهر سبتمبر المقبل، بعدما تلقى اتحاد الكرة معلومات من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" تفيد بتأجيل مباراتى الفراعنة مع مالاوى فى الجولتين الثالثة والرابعة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023.

وأكد البرتغالى روى فيتوريا، المدير الفنى للمنتخب المصرى، موعد عودته إلى الأراضى المصرية لبدء مهام عمله رسميًا، حيث يصل القاهرة يوم 2 أغسطس المقبل.

وأعلن الاتحاد المصرى لكرة القدم تعاقده مع فيتوريا لقيادة المنتخب المصرى، وتم تقديمه لوسائل الإعلام فى مؤتمر صحفى يوم الأربعاء الماضى، قبل سفره إلى الأراضى البرتغالية.

ويبدأ فيتوريا مهام عمله بشكل رسمى عقب عودته إلى القاهرة، حيث طلب خلال الأيام الماضية تقريرًا شاملًا عن لاعبى جميع منتخبات المراحل السنية المختلفة بالكرة المصرية.

ويتواجد المنتخب المصرى فى المجموعة الرابعة المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2023 بكوت إيفوار والتى تضم كلاً من غينيا ومالاوى وإثيوبيا.