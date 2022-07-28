شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يهاجم الإسماعيلي بالثلاثي محارب والشبراوي وأرنو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن طلعت يوسف المدير الفني لفريق الجونة تشكيل فريقه لمواجهة الاسماعيلي المقرر اقمامته فى السادسة والنصف مساء اليوم الخميس، على استاد خالد بشارة بالغردقة، فى إطار منافسات الأسبوع السابع والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: عماد السيد الدفاع: عمرو سعداوي – محمد نجيب – محمد الجزار – محمد عبد الجواد الوسط: سيف العجوز – نور السيد – محمد رزق الهجوم: محمود الشبراوي – أرنو – إسلام محارب

يدخل الفريقان اللقاء بمعنويات منخفضة، حيث خسر الجونة أمام الأهلى بهدفين نظيفين فى الجولة الماضية، فيما سقط الإسماعيلى أمام بيراميدز برباعية نظيفة فى نفس الجولة.

ويسعى طلعت يوسف المدير الفنى لنادى الجونة، إلى تجميع النقاط وتحقيق نتائج إيجابية من أجل إنقاذ الفريق من خطر الهبوط، وطالب طلعت يوسف من اللاعبين بضرورة استغلال كل الفرص التى تتيح لهم أمام مرمى الدراويش، وحذر من انتفاضة الدراويش بعد الهزيمة الكبيرة التى تعرض لها أمام بيراميدز.

ويحتل الجونة المركز الرابع عشر فى جدول الدورى برصيد 26 نقطة، جمعها من 26 مباراة، حقق الفوز فى 7 لقاءات وتعادل فى 5 مباريات وخسر 14 مواجهة، وسجل لاعبوه 24 هدفاً وتلقت شباكه 34 هدفاً.

فى المقابل، طالب حمزة الجمل المدير الفنى للإسماعيلى، لاعبيه بضرورة إغلاق صفحة بيراميدز، والتركيز على تحقيق الفوز على فاركو من أجل تحسين وضع الفريق فى جدول الدورى، خاصة أن الفريق فى وضع لا يليق بتاريخه، الأمر الذى دفع إدارة الدراويش إلى تجديد الثقة فى حمزة الجمل من أجل إنقاذ الفريق.

ويحتل الإسماعيلى المركز الخامس عشر فى جدول الترتيب برصيد 26 نقطة، بعدما لعب 25 مباراة حقق الفوز فى 6 لقاءات وتعادل فى 8 مباريات وخسر 11 مواجهة، وسجل لاعبوه 20 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفاً.