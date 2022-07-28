شكرا لقرائتكم خبر عن الشامي يقود هجوم الإسماعيلي أمام الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حمزة الجمل المدير الفني لفريق الإسماعيلي تشكيل فريقه لمواجهة الجونة حيث يتواجد أحمد مصطفي صانع ألعاب الفريق الأول، فى تشكيلة فريقه ضد الجونة بدلا من أحمد مدبولي، خلال اللقاء الذى سيقام مساء اليوم على ملعب خالد بشارة بالغردقة، فى إطار الجولة الـ 27 من عمر مسابقة الدوري العام.

وكان " مدبولي " قد تعرض للإيقاف فى هذه المباراة نظرًا لتراكم البطاقات الصفراء بعدما حصل على الإنذار الثالث له هذا الموسم خلال مشاركته فى مباراة فريقه الأخيرة ضد بيراميدز.

وأعلن الجهاز الفني للدراويش بقيادة حمزة الجمل، تشكيلة فريقه التى ضمت كلا من ..

حارس مرمى .. محمد فوزي

خط الدفاع .. عصام صبحي ومحمد هاشم وباهر المحمدي ومحمد دسوقي

خط الوسط .. محمد بيومي ومحمد مخلوف ومحمد عادل

أمامهم .. عبدالرحمن مجدي وأحمد مصطفي

خط الهجوم .. محمد الشامي

ويجلس على مقاعد البدلاء .. أحمد عادل عبد المنعم فى حراسة المرمي ومحمد نصر وعمرو الحلواني ومحمد بن خماسه ومحمود عبد العاطي دونجا ومحمد عبد السميع وعمر الوحش وحسن ياسين وخالد النبريصي، بينما خرج لأسباب فنية كمال السيد ومروان حمدي.