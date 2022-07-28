حظي بدعم عربي.. لاعب جزائري يرفض السفر إلى تل أبيب مع فريقه

المنامة - ياسر ابراهيم - حظي اللاعب الجزائري أحمد توبة بإشادات واسعة بعد رفضه الذهاب إلى العاصمة الإسرائيلية تل أبيب مع فريقه إسطنبول باشاك شهير التركي لمواجهة نادي مكابي نتانيا الإسرائيلي، في إياب الدور التمهيدي من مباريات دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية وجزائرية أمس الأربعاء أن توبة رفض السفر إلى إسرائيل مساء اليوم الخميس لخوض المباراة، وذلك بعد الحديث عن رفضه المشاركة في لقاء الذهاب أيضا الذي كان في إسطنبول الأسبوع الماضي.

وكانت مباراة الذهاب في تركيا قد انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين 1-1.

ونال المدافع الجزائري إشادة واسعة من الجمهورين العربي والجزائري اللذين وجها التحية إلى توبة الذي قوبل موقفه بالشتم من جمهور مكابي على حد قول الناشطين العرب الذين عبروا عن فخرهم الكبير بموقفه الذي وصفوه بالرجولي، ودعمهم له تجاه أي حملات إسرائيلية للنيل منه.

ووصف عدد من المغردين قرار توبة بـ"البطولي والرجولي" بعد رفضه الذهاب إلى "الكيان الصهيوني"، على حد قولهم.

ورغم أن توبة (24 عاما) لديه الجنسية البلجيكية فإنه اختار تمثيل المنتخب الجزائري حيث تنتمي عائلته.

وانضم توبة إلى الفريق التركي في يونيو/حزيران الماضي قادما من "آر كي سي فالفيك" الهولندي.

(وكالة سند)