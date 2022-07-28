الامارات | الشباب السعودي يتعاقد مع المدرب الإسباني مورينو

شكرا لقرائتكم خبر عن الشباب السعودي يتعاقد مع المدرب الإسباني مورينو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الشباب المنافس في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم الخميس عن تعيين الإسباني بيسنتي مورينو مدربا جديدا لمدة موسم واحد.

جاء الإعلان عن التعاقد خلال معسكر الشباب في السعودية استعدادا للموسم الجديد.

ودرب مورينو (47 عاما) إسبانيول في الموسمين الماضيين، وقاده للصعود لدوري الدرجة الأولى الإسباني بعد الفوز بلقب دوري الدرجة الثانية، وترك الفريق القطالوني في مايو الماضي، وقاد قبله مايوركا.

وسيتولى مورينو قيادة الشباب خلفا للروماني ماريوس شوموديكا الذي انتقل لتدريب الرائد بالدوري السعودي.

وأنهى الشباب الموسم الماضي في المركز الرابع وأثيرت تكهنات في الفترة الماضية حول تعيين كيكي سيتين مدرب برشلونة السابق، لكن وقع الاختيار على مواطنه مورينو.

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