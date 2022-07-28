حملة لتوسيع قاعدة الممارسين الرياضيين في المملكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضمن مساعيها الرامية لتوسيع قاعدة الممارسين الرياضيين، وجعل الرياضة نمط حياة وثقافة مجتمعية، أطلقت وزارة الرياضة، حملة «لما تسوي رياضة »، التي تستهدف مختلف فئات المجتمع العمرية. وتتضمن الحملة العديد من الأنشطة المختلفة للفئات المستهدفة، ومنها نشر محتويات إبداعية وعصرية، وبطرق تناسب كافة فئات المجتمع السعودي، حيث خصصت هذه المحتويات للتوعية بأهمية الرياضة وفوائدها المتعددة للفرد. وتلتقي الحملة مع أهداف وزارة الرياضة نحو الوصول إلى تحقيق الأهداف وتلتقي الحملة مع أهداف وزارة الرياضة نحو الوصول إلى تحقيق الأهداف الرياضية في مستهدفات رؤية المملكة 2030، المتمثلة بزيادة أعداد الممارسين من مختلف شرائح المجتمع، وتحقيق التميز الرياضي بنشر الثقافة الرياضية عند المواطنين والمقيمين في المملكة.

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