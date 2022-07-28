شكرا لقرائتكم خبر الاتحاد يتعاقد مع مركز لتحليل أداء اللاعبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واصل نادي الاتحاد تحضيراته في المعسكر الذي تحتضنه مدينة سيفيلد، عبر حصتين صباحية ومسائية.

وفرض المدرب نونو سانتو، مجموعة من التدريبات اللياقية، وأخرى مهارية، استعان فيها بأكثر من مرمى صغير، كما خصص برنامجا لكل لاعب بناء على التحاليل البدنية المتخصصة التي أجريت على اللاعبين.

فيما اكتفى عبد العزيز البيشي بمواصلة برنامجه التأهيلي في صالة اللياقة البدنية الملحقة بمقر المعسكر.

وحرصت إدارة العميد على وجبات اللاعبين في المعسكر بمتابعة من متخصص تغذية كما يتم أخذ قياسات اللاعبين من ناحية الوزن والمعدلات الحيوية وأحماض الدم والاختبارات البدنية والاستجابة العضلية بشكل دوري.

من جهة ثانية انضم فيصل محمد عبدالجواد ابن لاعب المنتخب والنادي الأهلي وقائده سابقا والمدرب الوطني والمحاضر محمد عبدالجواد للفريق اللياقي لنادي الاتحاد في النمسا (مساعدا لمدرب اللياقة) وكان مدرب أداء بدني في منتخب 2019 للشباب في بولندا وبرنامج الابتعاث السعودي.

من جهة أخرى تعاقد الاتحاد مع مركز Neruo Excellence كمركز تحليل متخصص لمتابعة التدريبات وتحليل أداء اللاعبين بشكل متواصل في الجانب البدني وتحديد أماكن الضعف البدني ومعالجتها.