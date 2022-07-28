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أول تعليق من شوبير على رد المتحدة قناتي الأهلي والزمالك للناديين

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الشارقة - اميمة ياسر - أشاد الإعلامي أحمد شوبير بقرارات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بشأن رد قناتي الأهلي والزمالك إلى الناديين بشكل كامل.

وكتب شوبير عبر حسابه على تويتر: " قرار صائب من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية".

وعقد مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية اجتماعا مشتركا مع مجلس إدارة الشركات التابعة التى تقوم بتحمل كافة تكاليف تشغيل قناتى الأهلي والزمالك، وتم تدارس ما دار اليوميين السابقين واضعين في الاعتبار المصلحة الأولي لرفعة المصرية وكرة القدم كلعبة شعبية هامة، وكذلك الحياد عن أي خلافات، وأن جمهور كرة القدم يمثل الاهتمام الأول لدي مجلس الإدارة.

وتم اتخاذ القرار بالإجماع على رد القنوات المعنية للناديين المعنيين، وفقا للآليات القانونية الجاري إعدادها والاتفاق عليها مع الناديين أو من يمثلهما، وفقا لأحكام القانون، بحيث تؤول إدارة وتشغيل القناتين للناديين أو من يمثل كل منهما فى هذا الشأن بشكل كامل.

وتؤكد الشركة المتحدة حرصها الكامل على دعم الرياضة المصرية والأندية المصرية والجماهير المصرية وعلى خطاب إعلامي ينبذ كل أشكال الفتنة والتعصب وكل سلوك يبتعد عن أخلاقيات الرياضة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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