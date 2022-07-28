موعد مباراة الزمالك وفيوتشر اليوم.. والقناة الناقلة.. والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر - يواجه فيوتشر ، نظيره الزمالك، في التاسعة مساء اليوم الخميس، على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويدخل الزمالك اللقاء منتشيا بتتويجه بطلا لكأس مصر بعد الفوز بالقمة بهدفين مقابل هدف، فضلا عن فوزه على سموحة ٢-٠، في الجولةالماضية.

يدخل الزمالك المباراة ضد فيوتشر وهو متصدر بطولة الدورى العام برصيد 60 نقطة، فيما يحل فريق فيوتشر في المركز الرابع برصيد 42 نقطة.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام فيوتشر في الدورى العام

من المنتظر ألا يجرى فيريرا المدير الفنى لفريق الزمالك أي تعديلات على تشكيل فريقه مقارنة بتشكيل المباراة الأخيرة أمام فريق سموحة باستثناء عودة إمام عاشور، ومن المتوقع أن يكون تشكيل الزمالك مكونًا من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد أبوالفتوح، محمود حمدى الونش، حسام عبدالمجيد، حمزة المثلوثى.

خط الوسط: محمد عبدالغنى، إمام عاشور، سيد عبدالله نيمار، شيكابالا.

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو، وسيف الدين الجزيرى.

القنوات الناقلة مباراة الزمالك ضد فيوتشر في الدورى العام

ستنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وفيوتشر في الجولة السابعة والعشرين لبطولة الدورى العام، ومن المقرر أن يعلق على المباراة حاتم بطيشة.