فاركو يهاجم طلائع الجيش بـ " شكري نجيب و أحمد شريف " فى الدورى

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القاهرة - سامية سيد - أعلن البرتغالي نونو ألميدا المدير الفني لفريق فاركو تشكيلة الفريق لمواجهة طلائع الجيش ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرون من الدوري الممتاز والمقرر إقامتها على ستاد الإسكندرية الرياضى في تمام الساعة السادسة والنصف مساء ، وجاء التشكيل المختار على النحو التالي :

حراسة المرمى : محمد سعيد "شيكا"

خط الدفاع : جيفرسون اينكادا _ رامي صبري _ احمد عبد العزيز "مودي" _ جابر كامل .

خط الوسط : أحمد محمد" البحراوي" _ بلال جمال _ كينجسلي سوكاري.

خط الهجوم : شكري نجيب - على بهيج _ أحمد شريف .

ويجلس على مقاعد البدلاء :

محمود السيد _ أحمد صغيري _ وليد علي _ عزمي غوما _ هشام فتح الله _ أحمد عوض _ مروان مجدي _ محمود جهاد _ محمود عماد.