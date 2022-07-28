شكرا لقرائتكم خبر عن الصقر: قرار الشركة المتحدة "رائع".. ولن يستطيع أحد زرع الفتنة بين المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد حسن نجم مصر والاهلى والزمالك السابق ، ان قرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بأن تؤول إدارة وتشغيل القناتين للناديين أو من يمثل كل منهما فى هذا الشأن بشكل كامل، قرار جيد جدا ويجعل الأندية تتحمل مسئولياتها، وعليها العمل بشكل يجعل الكرة وسيلة ترفيهية وليست صراع لأننا جميعا شعب واعى محب لبلده .

وقال الصقر في تصريحات لليوم السابع ان تكلفة القنوات الفضائية خاصة في كرة القدم كبيرة مالية وتخسر ولاتكسب، و"المتحدة" كانت تدعم لأنها تعرف مدى أهمية اللعبة لدى الجماهير وإمتاعهم، والهدف دائما في الأول والآخر أننا كلنا ندعو للاستقرار، والمنافسة الشريفة بين الجميع.

وأضاف أحمد حسن أنه مؤخرا حاول البعض التدخل لإثارة الفتنة بين الجماهير، ولكننا كلنا ثقة في وعى المصريين الذين دائما يلتفون حول علم بلدهم، كما شاهدنا في أمم أفريقيا الأخيرة الجميع على قلب رجل واحد يشجع مصر، أهلاوى وزملكاوى وإسماعيلاوى واتحادواى وبورسعيدى وصعيدى وبحراوى ، نشجع منتخب بلادنا .

واختتم حديثه احنا كلاعبين في الاهلى والزمالك وكل الأندية أصدقاء وعلاقتنا قوية ، وكل بيت فيه الأهلاوى والزملكاوى، ومنذ سنوات طويلة ويحاول بعد أعداء الوطن أثارة الفتنة ولكن فشلوا في ذلك سواء في السياسة او الرياضة .