شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلي: حسين الشحات أجرى جراحة غضروف الركبة بنجاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن حسين الشحات لاعب الفريق، أجرى اليوم جراحة في الغضروف الداخلي للركبة بنجاح بمستشفى إسباير بقطر تحت إشراف الخبير اليوناني كوستاس، أحد أكبر المتخصصين في إجراء العمليات الدقيقة في الركبة، والذي أجرى هذا النوع من العمليات لعدد من نجوم الكرة في العالم.

ووصل حسين الشحات إلى الدوحة أمس برفقة الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي لفريق الكرة، وخضع لكافة الفحوصات الطبية قبل إجراء الجراحة اليوم.

وكان الجهاز الطبي للأهلي بقيادة أحمد أبو عبلة قد أكد إصابة حسين الشحات بقطع كامل في غضروف الركبة، وذلك قبل مباراة الجونة المؤجلة من الأسبوع التاسع لمسابقة الدوري والتي أقيمت يوم 5 يوليو الجاري.