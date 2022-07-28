شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب السلة يطير إلى مدغشقر 2 أغسطس للمشاركة في البطولة الأفريقية 18 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطير بعثة منتخبات السلة بنات وأولاد 18 سنة ، الى مدغشقر يوم 2 أغسطس للمشاركة فى منافسات البطولة الافريقية .

وتشارك منتخبات السلة بنات وأولاد 18 عاما فى البطولة الافريقية التى تقام فى الفترة من 4 إلى 14 أغسطس فى إطار الاستعداد للمشاركة في كأس العالم.

يذكر أن منتخب السلة رجال يشارك فى المرحلة الرابعة من التصفيات بتونس فى الفترة من 26 إلى 28 أغسطس المقبل.

وتأهل منتخب مصر إلى المرحلة النهائية رفقة كل من: الكونغو الديمقراطية، والسنغال بعد احتلالهما المركزين الثانى والثالث فى المجموعة الرابعة.

وكان منتخب مصر قد حقق الفوز على كل من السنغال وكينيا قبل الفوز على الكونغو الديمقراطية فى المرحلة الثانية من تصفيات كأس العالم التى أقيمت بالإسكندرية.