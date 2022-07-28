شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب تنس الطاولة يصل القاهرة قادما من تونس بعد التتويج بالبطولة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل مطار القاهرة الدولي قبل قليل، بعثة منتخب مصر لتنس الطاولة قادمة من تونس، بعد التتويج بلقب البطولة الأفريقية للناشئين والشباب.

وصلت البعثة علي متن طائرة مصر للطيران رقم Ms844 والقادمة من تونس، وقامت سلطات مطار القاهرة بإنهاء إجراءات وصول البعثة عبر مني الركاب رقم 3 بالمطار، مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية اللازمة.

وجاء تحقيق اللقب بعد الفوز بعدد 22 ميدالية متنوعة مقسمة إلى 8 ذهبيات، و9 فضيات بالإضافة إلى 5 برونزيات.

واحتلت تونس المستضيفة الوصافة برصيد 18 ميدالية ثم نيجيريا والجزائر بعدد 7 و 5 ميداليات على الترتيب.

توجت هنا جودة لاعبة منتخب تنس الطاولة بالميدالية الذهبية بمنافسات الفردى تحت 19 سنة، بالبطولة الأفريقية التى تقام بتونس بعد تغلبها على مواطنتها رؤى زكى بنتيجة 4 / 0، لتتوج هنا بالذهبية ورؤى بالفضية.

فى المقابل توجت حبيبة بالميدالية الذهبية أيضا بمنافسات تحت 15 سنة بعد فوزها على مواطنتها رسل أسامة بنتيجة 4 / 3.

توج ياسين جابر بالميدالية الفضية تحت 15 سنة بعد خسارته أمام لاعب تونس بنتيجة 4 / 3 .

كما حقق منتخب تنس الطاولة الميداليتين الذهبية والفضية فى منافسات الزوجى، ببطولة أفريقيا بتونس تحت 19 سنة شابات، بعد تغلب الثنائي المصرى هنا جودة وهند فتحى على مواطنيهما فريدة بدوى و رؤى زكى في المباراة النهائية بنتيجة بنتيجة 3 / 1.