شكرا لقرائتكم خبر عن محمود جابر يتابع مباراة فلسطين والمغرب تأهبًا لربع نهائى كأس العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتابع الجهاز الفنى لمنتخب مصر للشباب "مواليد 2003" بقيادة محمود جابر مواجهة منتخبى فلسطين والمغرب، فى الثامنة مساء اليوم الخميس، فى ختام الدور الأول لكأس العرب للناشئين، حيث يواجه المنتخب المصرى أحدهما فى الدور ربع النهائي.

وتصدر المنتخب المصرى المجموعة الرابعة فى الدور الأول لكأس العرب للشباب، بعد فوزه على المنتخبين العمانى والصومالى بهدف نظيف وثنائية نظيفة على الترتيب، لينتظر مواجهة متصدر المجموعة السادسة التى تضم منتخبات فلسطين، المغرب والسودان، فى الدور ربع النهائي.

وهزم المنتخب الفلسطينى نظيره السودانى بنتيجة 5-3، بينما فاز المنتخب المغربى على نظيره السودانى بنتيجة 4-2، لتصبح مواجهة المنتخبين الفلسطينى والمغربى فى الجولة الأخيرة حاسمة لمصير بطاقة المتصدر، الذى سيواجه المنتخب المصري.