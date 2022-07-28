7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - كشف مسئولو النادى الأهلى موقف محمد الشناوى قائد الأهلى بعد الإصابة التى تعرض لها خلال مباراة فريقه أمس الأربعاء أمام المقاصة، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى.

وأوضح الدكتور أسامة مصطفى، رئيس الجهاز الطبى للناشئين، والمتواجد مع الفريق الأول لحين عودة الدكتور أحمد أبو عبلة من قطر، أن محمد الشناوى كابتن الفريق تعرض لكدمة فى الوجه خلال مشاركته فى مباراة المقاصة وأن إصابته مطمئنة.

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