7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - كشف مسئولو النادى الأهلى موقف محمد الشناوى قائد الأهلى بعد الإصابة التى تعرض لها خلال مباراة فريقه أمس الأربعاء أمام المقاصة، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى.
وأوضح الدكتور أسامة مصطفى، رئيس الجهاز الطبى للناشئين، والمتواجد مع الفريق الأول لحين عودة الدكتور أحمد أبو عبلة من قطر، أن محمد الشناوى كابتن الفريق تعرض لكدمة فى الوجه خلال مشاركته فى مباراة المقاصة وأن إصابته مطمئنة.
كشفت تقارير صحفية أن نادى فيوتشر دخل فى مفاوضات جادة مع مهدى مبارك لاعب خط وسط الفتح الرباطى المغربى تمهيدا للتعاقد معه بداية من الموسم الجديد.
ويلتقى نادى الزمالك مع فريق فيوتشر فى إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى العام فى التاسعة مساء اليوم الخميس، على استاد السلام، وكانت مباراة الدور الأول التى جمعت الفريقين قد انتهت بفوز الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فى المباراة التى سيتم نقلها عبر قناة أون تايم سبورتس.
سواريز يمنح لاعبى الدكة فى الأهلى "فرصة أخيرة" قبل ميركاتو الصيف
ويرغب سواريز الذي تولّى تدريب الأهلي قبل نحو شهر تقريباً في الوقوف على مستوى جميع لاعبي الفريق سواء الأساسيين أو الإحتياطيين من أجل إبلاغ إدارة النادي بإحتياجاته من هؤلاء اللاعبين والسماح برحيل بعضهم للإعارة أو البيع النهائي وبقاء البعض الأخر ممن يُثبت جدارته ويؤكد أحقيته في الدفاع عن قميص القلعة الحمراء.