شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فوزى يتأهل لنصف نهائى بطولة العالم لناشئين التايكوندو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تأهل محمد احمد فوزى لاعب منتخب التايكوندو الى منافسات نصف نهائي بطولة العالم التى تقام بتركيا بعد التغلب على لاعب تركيا بنتيجة 2/0 .

وبذلك ضمن اللاعب ميدالية لمصر ، حيث أن الفوز يجعله ينافس على الفضية او الذهبية ، بينما الخسارة تجعله يخوض مباراة الثالث والرابع وبالتالى يحصد برونزية.

وكان فوزى قد تأهل إلى ربع نهائى بطولة العالم بعد الفوز على لاعب قبرص بنتيجة 2/0 ايضا .

كما تأهل عبدالرحمن حسين الى ربع نهائى البطولة بعد الفوز على لاعب قبرص بنتيجة 2/0 .

وتضم قائمة المنتخب فى البطولة كل من سليم أحمد، علي أمير، محمد وسام، ماجد سامر، بلال أحمد، عمر الجوهري، معاذ رشدي، مصطفي حسام الدين، عبد الرحمن حسين، محمد فوزي، وعلى مستوى البنات رقية مصطفى، فريدة المهدي، حنين علي، نادين مصطفي، مريم سعيد، حبيبة عميرة، مريم محمود، آمنه أحمد، هنا أحمد، هبه الله أيمن .