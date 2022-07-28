شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك وفيوتشر بالدوري الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتجه أنظار الجماهير المصرية صوب استاد السلام في التاسعة مساء اليوم الخميس، لمتابعة اللقاء المرتقب بين الزمالك وفيوتشر، والذي يجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري العام.

س : ما هي دوافع الفريقين قبل المباراة؟

ج : مباراة الزمالك وفيوتشر لن تخلو من المتعة والإثارة حيث يبحث الفريق الأبيض عن مواصلة سلسلة انتصاراته للحفاظ على قمة الدوري العام، بينما يبحث فيوتشر عن تحقيق أول انتصار تاريخي على حساب الزمالك في موسمه الأول بالدوري العام، لتأمين المركز الرابع في جدول المسابقة.

س : ما موقف الفريقين في جدول الدوري؟

ج : يدخل نادي الزمالك مباراة اليوم متربعاً على قمة جدول الدوري العام برصيد 60 نقطة، بعدما خاض 26 مباراة، حيث فاز في 19 لقاء وتعادل في 3 مباريات وخسر 4 أخرى، وأحرز لاعبو الزمالك 46 هدفاً، واستقبلت الشباك البيضاء 25 هدفاً أخر، بينما يدخل فريق فيوتشر اللقاء محتلاً المركز الرابع في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 42 نقطة بعدما خاض 26 مباراة، حيث فاز فيوتشر في 12 مباراة وتعادل في 6 لقاءات وخسر 8 مباريات أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 41 هدفاً واستقبلت شباكهم 28 هدفاً آخر.

س : كيف استعد الزمالك لمواجهة فيوتشر؟

ج: طالب البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك، اللاعبين بالتركيز على حصد نقاط مباراة فيوتشر، مؤكداً على صعوبة المباراة وقوة المنافس، كما شدد على ضرورة مواصلة مسيرة الانتصارات من أجل الحفاظ على لقب الدوري.

س : وماذا عن استعدادات فيوتشر؟

ج : وجه علي ماهر تعليمات خاصة للمدافعين بخصوص ثلاثي الزمالك، أحمد سيد زيزو، ومحمود عبد الرزاق شيكابالا وإمام عاشور، وذلك لإجادتهم التسديد من على مسافات بعيدة وهو ما يشكل خطورة على أي فريق، كما حذر علي ماهر من ارتكاب الأخطاء على حدود منطقة الجزاء والاعتماد على التشتيت السليم بعيداً عن تلك المنطقة لتجنب الوقوع في الأخطاء.

س : ما هو التشكيل المتوقع للزمالك اليوم؟

ج : من المتوقع أن يبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: في حراسة المرمى: محمد عواد، في خط الدفاع: حمزة المثلوثي- محمود حمدي الونش- حسام عبدالمجيد- أحمد فتوح، في خط الوسط: محمد عبدالغني- إمام عاشور- محمود عبدالرازق شيكابالا- أحمد سيد زيزو- سيد عبدالله نيمار، في خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

س : وماذا عن تشكيل فيوتشر المتوقع؟

ج : بينما من المتوقع أن يخوض فيوتشر مباراة اليوم بتشكيل مكون من: محمود عبد الرحيم جنش في حراسة المرمى، رباعي خط الظهر: محمود شعبان، سعد سمير ومحمود مرعي وجوناثان نجويم، خط الوسط: كريم نيدفيد وغنام محمد، الهجوم: عمر كمال عبد الواحد، محمد فاروق، أحمد رفعت وأحمد عاطف.