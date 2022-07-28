شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يتابع منتخب الشباب في كأس العرب.. ويطلب تقريرا عن 4 لاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابع البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب المصري الأول مواجهة منتخب الشباب أمام نظيره الصومالي أمس الأربعاء، في ختام منافسات الدور الأول لكأس العرب للشباب بالمملكة العربية السعودية.

وتغلب منتخب مصر للشباب "مواليد 2003" الذي يقوده المدير الفني محمود جابر على نظيره الصومالي بثنائية نظيفة، ليتأهل للدور ربع النهائي متصدرًا للمجموعة الرابعة، بعد فوزه على المنتخب العماني بهدف نظيف في الجولة الأولى.

وطلب فيتوريا تقريرًا مفصلًا عن أربعة لاعبين في صفوف منتخب الشباب، من أجل متابعتهم بشكل أدق خلال المرحلة المقبلة.