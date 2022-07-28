شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جلسة حسام حسن مع لاعبى المصرى بعد الهزيمة من إيسترن كومبانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

عقد حسام حسن المدير الفني للنادي المصري جلسة خاصة مع لاعبي الفريق قبل بداية الاستعداد لمباراة إنبي المرتقبة، وهدد حسام حسن المقصرين بالاستبعاد من الحسابات الفنية بعد الخسارة في المباراة الماضية أمام إيسترن كومباني بهدفين مقابل هدف.

وأكد حسام حسن للاعبين أنه لن يقبل بتكرار الخسارة في المباريات المقبلة، خاصة وأن جماهير المصري باتت تتطلع إلى تواجد الفريق في مركز متقدم بنهاية الموسم، مشددا على أنه سيتم توقيع عقوبات مادية في الفترة المقبلة على المقصرين في حالة استمرار تراجع المستوى.

وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت المصري وإنبي على استاد برج العرب، قد انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدفين لمثلهما.

ويحتل النادي المصري المركز الحادي عشر بجدول مسابقة الدوري العام، بعد توقف رصيد الفريق البورسعيدي عند النقطة 31 حيث خاض المصري 27 مباراة، فاز في 7 مباريات وتعادل في 10 لقاءات وخسر مثلهم، وسجل لاعبو المصري 32 هدفاً واستقبلت شباكهم 33 هدفاً أخر.

وتعتبر هزيمة المصري أمام إيسترن كومباني، هي الأولى لحسام حسن خلال قيادته الفنية للمصري، منذ توليه مسؤولية الفريق البورسعيدي في يونيو الماضي خلفا للتونسي معين الشعباني.