شكرا لقرائتكم خبر عن جمال علام والرفاعي والعطار يسلمون الجوائز للفائزين بدوري المدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام، على حضور نهائى دورى المدارس "بنين و بنات"، الذي أقيم على ملاعب مركز شباب الجزيرة، تحت رعاية الاتحاد المصرى لكرة القدم ووزارتى الرياضة والتربية والتعليم، والمؤهلة لبطولة شمال افريقيا ثم بطولة كأس العالم للمدارس .

حقق فريق مدرسة ماجدة الصيرفى الاعدادية التابعة لمحافظة البحيرة الفوز على نظيره فريق مدرسة سوادة الإعدادية المشتركة التابع لمحافظة الشرقية، ليتوج بلقب دورى المدارس بنات فى النهائى الذى أقيم بينهما على ملاعب مركز شباب الجزيرة، بنتيجة هدفين مقابل هدف .

كما حقق فريق سوادة الإعدادية المشتركة لقب الدورى بنين ، على حساب نظيره فريق مدرسة النوبارية للتعليم الأساسى والتابعة لمحافظة البحيرة، وانتهى اللقاء بنتيجة أربعة أهداف دون رد .

و سلم جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة ، و دينا الرفاعى عضو المجلس و وليد العطار المدير التنفيذى للاتحاد، كؤوس النصر و الميداليات للفرق التى حققت لقب دورى المدارس .