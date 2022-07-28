شكرا لقرائتكم خبر عن بره الملعب.. عمرو نصار لاعب الطائرة: هوايتى توعية الناس ومطربى المفضل محمد منير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى بره الملعب عمرو نصار لاعب الكرة الطائرة فى نادى الطيران.

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟

توعية الناس.

بتدخل المطبخ؟

لا مليش فى المطبخ قوى.

إيه الأكلة التى تفضلها؟

بحب أكلات كتير.

من نجمك المفضل؟

محمد صلاح.

من مطربك المفضل؟

محمد منير.

لو لم تكون لاعبا كنت تتمنى تكون أيه؟

واعظ الناس بالعلم.

مين من نجوم السينما كنت تتمنى تكون مثله؟

يوسف الشريف.

بتحب الملابس الكاجوال و لا الفورمال؟

الكاجوال.