شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يستعد لمواجهة غزل المحلة وبسيونى يطالب بعودة الانتصارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ فريق سموحة بقيادة عبد الحميد بسيونى، في السادسة مساء اليوم الخميس، الاستعداد لمواجهة غزل المحلة المقرر لها الأحد المقبل، في إطار منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدورى.

ورفض بسيونى منح اللاعبين راحة اليوم من التدريبات لضيق الوقت، بعد التعادل مع المقاولون مساء أمس الأربعاء بهدف لمثله، في المباراة التي أقيمت في الإسكندرية.

ومن جانبه، أعرب عبد الحميد بسيونى، عن رضاه عن الروح التى خاض به اللاعبون والإصرار على الحصول على الثلاث نقاط، إلا أنه غير راضٍ عن النتيجة والتعادل.

وقال بسيونى: أغلقنا صفحة المقاولون وسنسعى لتجهيز اللاعبين لموقعه المحلة، واعترف أن جميع المباريات المقبلة فى منتهى الصعوبة والحصول على نقطة ليس سهلا على اعتبار أن جميع الفرق تسعى لتصحيح الأوضاع.

ويحتل فريق سموحة المركز الخامس بترتيب جدول الدورى برصيد 40 نقطة، جمعها من 27 مباراة، حيث حقق الفوز فى 10 مواجهات وتعادل 10 لقاءات وخسر 7 مباريات، وسجل لاعبوه 37 هدفا وسكنت شباكه 35 هدفا.