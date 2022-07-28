شكرا لقرائتكم خبر عن 4 لاعبين يرفعون شعار " صديق الأمس ومنافس اليوم" في مباراة الزمالك وفيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع دقات التاسعة مساء اليوم الخميس، تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة صوب استاد السلام، لمتابعة اللقاء المرتقب بين الزمالك وفيوتشر، والذي يجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري العام، في مباراة لن تخلو من المتعة والإثارة حيث يبحث الفريق الأبيض عن مواصلة سلسلة انتصاراته للحفاظ على قمة الدوري العام، بينما يبحث فيوتشر عن تحقيق أول انتصار تاريخي على حساب الزمالك في موسمه الأول بالدوري العام، لتأمين المركز الرابع في جدول المسابقة.

وتضم قائمة فيوتشر، عددا من اللاعبين الذين سبق لهم اللعب بقميص نادي الزمالك، ليدخلوا مباراة اليوم رافعين شعار "صديق الأمس ومنافس اليوم وهم، محمود عبد الرحيم جنش، أحمد رفعت، عمر سافيولا، محمود حمدي.

ويدخل نادي الزمالك مباراة اليوم متربعاً على قمة جدول الدوري العام برصيد 60 نقطة، بعدما خاض 26 مباراة، حيث فاز في 19 لقاء وتعادل في 3 مباريات وخسر 4 أخرى، وأحرز لاعبو الزمالك 46 هدفاً، واستقبلت الشباك البيضاء 25 هدفاً أخر، بينما يدخل فريق فيوتشر اللقاء محتلاً المركز الرابع في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 42 نقطة بعدما خاض 26 مباراة، حيث فاز فيوتشر في 12 مباراة وتعادل في 6 لقاءات وخسر 8 مباريات أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 41 هدفاً واستقبلت شباكهم 28 هدفاً آخر.

من جانبه، طالب البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك، اللاعبين بالتركيز على حصد نقاط مباراة فيوتشر، مؤكداً على صعوبة المباراة وقوة المنافس، كما شدد على ضرورة مواصلة مسيرة الانتصارات من أجل الحفاظ على لقب الدوري.

وعلى الجانب الآخر، وجه علي ماهر تعليمات خاصة للمدافعين بخصوص ثلاثي الزمالك، أحمد سيد زيزو، ومحمود عبد الرزاق شيكابالا وإمام عاشور، وذلك لإجادتهم التسديد من على مسافات بعيدة وهو ما يشكل خطورة على أي فريق، كما حذر علي ماهر من ارتكاب الأخطاء على حدود منطقة الجزاء والاعتماد على التشتيت السليم بعيداً عن تلك المنطقة لتجنب الوقوع في الأخطاء.

وكان الزمالك قد فاز في مباراة الجولة الماضية بهدفين نظيفين على سموحة، محافظاً على سلسلة انتصارات التي وصلت إلى 5 مباريات متتالية، بينما فاز فيوتشر على البنك الأهلي بأربعة أهداف مقابل هدف، لينهي سلسلة الهزائم التي امتدت على مدار 3 مباريات متتالية.