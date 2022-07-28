الامارات | بايرن ميونخ يتعاقد مع لاعب مغربي «ذكي وموهوب وقوي» يبلغ 16 عاماً

شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ميونخ يتعاقد مع لاعب مغربي «ذكي وموهوب وقوي» يبلغ 16 عاماً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي بايرن ميونخ حامل لقب الدوري الألماني لكرة القدم اليوم الخميس تعاقده مع المغربي آدم ازنو ( 16 عاما) ظهير أيسر برشلونة الإسباني بعد أيام قليلة من ضم ماتيس تيل (17 عاما).

ويعمل بايرن حامل الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بالدوري الألماني على تعزيز صفوفه بأبرز المواهب الشابة في العالم، ولكن في الوقت الذي سيتدرب فيه الفرنسي تيل مع الفريق الأول، فمن المتوقع أن ينضم ازنو في البداية إلى فريق الشباب.

وأوضح بايرن في بيان اليوم الخميس أنه ضم ازنو «بعقد طويل الآمد».

وفي المستقبل قد يتنافس ازنو مع الفونسو ديفيز في مركز الظهير الأيسر بالنادي البافاري.

وقال يوخين ساوير مدير فريق الشباب في بايرن ميونخ «آدم ظهير أيسر موهوب ولديه الكثير من النزعة الهجومية، إنه ذكي وماهر تقنيا وقوي، ويمرر كرات عرضية بشكل جيد».

ومن المقرر أن ينتقل ازنو المنحدر من عائلة مغربية، إلى مدرسة في ميونخ.

وقال ازنو «سعيد للغاية بشأن هذا الانتقال، وتمكيني من مواصلة تعليمي في هذا النادي العظيم».

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