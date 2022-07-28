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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أشعلت حرب أوكرانيا مباراة نادي "فنربخشه" التركي مع دينامو كييف الأوكراني في تصفيات دوري أبطال أوروبا.

وبدأ مشجعو نادي "فنربخشه" التركي بالهتاف باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد هدف الفريق المنافس في إياب المرحلة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

كيف أشعل الرئيس الروسي تصفيات دوري أبطال أوروبا؟



وشهدت المباراة التي أقيمت على ملعب "شكري سراج أوغلو" معقل النادي التركي، الأربعاء، حضورا جماهيريا كثيفا من جانب جماهير أصحاب الأرض أمام فريق دينامو كييف الأوكراني، خاصة أن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل السلبي.

وقررت الجماهير التركية استفزاز لاعبي دينامو كييف أكثر من مرة، خاصة بعد حصول أحد لاعبي فنربخشه على بطاقة حمراء، ثم تقدم الفريق الأوكراني عند الدقيقة 57 من اللقاء عن طريق فيتالي بويالسكي الذي احتفل بشكل استفز به جماهير فنربخشه، والتي ردت بهتاف جماعي باسم فلاديمير بوتين، الرئيس الروسي.



وعقب المباراة التي انتهت بفوز الفريق الأوكراني بنتيجة 2-1 وتأهله إلى المرحلة التالية من تصفيات دوري الأبطال، رفض ميرسيا لوشيسكو مدرب دينامو كييف حضور المؤتمر الصحفي، بسبب الهتافات المؤيدة للرئيس الروسي.

وانتشرت هتافات جماهير فنربخشه بشكل واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ويواجه نادي فنربخشه التركي عقوبات محتملة من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" الذي سينظر إلى سلوك المشجعين على أنه إيحاءات سياسية.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالمسؤولية عما يمر به العالم من أزمات.

جاء ذلك في تغريدتين نشرهما أنتوني بلينكن عبر حسابه على تويتر بعد أيام من دخول الحرب الروسية الأوكرانية شهرها السادس.



وقال بلينكن: "الحرب الروسية على أوكرانيا دخلت شهرها السادس مسببة الموت والدمار وأزمات الغذاء العالمية".

وأضاف: "الرئيس الروسي مسؤول عن كل ما يحدث من موت وخراب وأزمات غذاء عالمية بسبب إصراره على احتلال أوكرانيا".



والأربعاء، أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن بلاده قدمت عرضا "هاما" لروسيا لإطلاق سجينين أمريكيين لديها، كاشفا أنه سيتحدث هاتفيا إلى نظيره الروسي سيرجي لافروف للمرة الأولى منذ العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقال بلينكن للصحفيين إن المحادثة الهاتفية المرتقبة "في الأيام القادمة" مع لافروف "لن تكون للتفاوض بشأن أوكرانيا"، بل ستكون مخصصة للعرض الذي قدمته بلاده لإطلاق سراح نجمة كرة السلة الأمريكية بريتني غرينر وجندي المارينز السابق بول ويلان المسجونين في روسيا.

وأضاف: "أعتزم إثارة قضية تشكل أولولية بالنسبة إلينا: تحرير بول ويلان وبريتني غرينر الموقوفين من دون وجه حق واللذين يجب أن يسمح لهما بالعودة إلى بلدهما".

وتابع بلينكن: "وضعنا مقترحا على الطاولة قبل أسابيع لتسهيل الإفراج عن المعتقلين الأمريكيين"، مشيرا إلى أن "حكومتنا تواصلت بشكل متكرر ومباشر بشأن هذا الاقتراح وسأستغل المحادثة للمتابعة شخصيا".

ولحساسية القضية لم يشأ بلينكن الخوض في التفاصيل، أو تأكيد تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة تعرض مقايضة السجينين الأمريكيين بمهرب الأسلحة الروسي المدان فيكتور بوت.

وانخرطت الولايات المتحدة وروسيا في عملية تبادل سجناء في أبريل/نيسان، خلال الحرب الأوكرانية، حيث أطلقت موسكو سراح جندي المارينز السابق تريفور ريد مقابل الطيار الروسي كونستانتين ياروشينكو المدان بتهريب المخدرات في الولايات المتحدة.

وواجه الرئيس جو بايدن ضغوطا متزايدة للإفراج عن غرينر التي تواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، وقد اتهم زوجها الإدارة الأمريكية بعدم بذل الجهود اللازمة خلال الحرب الأوكرانية.

وأطلقت موسكو سراح جندي المارينز السابق تريفور ريد مقابل الطيار الروسي كونستانتين ياروشينكو المدان بتهريب المخدرات في الولايات المتحدة.