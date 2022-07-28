شكرا لقرائتكم خبر عن تصنيف الأندية يحدد موعد الجمعية العمومية للهوكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف إيهاب زين العابدين المدير التنفيذى لاتحاد الهوكى عن انتظار اعتماد اللجنة الأولمبية ووزارة الرياضة تصنيف الأندية التى لها حق التصويت من أجل الإعلان عن موعد الجمعية العمومية العادية للاتحاد.

وتشهد العمومية العادية مناقشة الميزانية الخاصة بالاتحاد مع مندوبى الأندية واعتماد خطة نشاط الموسم الجديد.

وأشار العابدين مسبقا إلى التقدم بطلب إلى وزارة الرياضة من أجل طلب استضافة بطولة أفريقيا للخماسى فى شهر ديسمبر المقبل.

وقال زين العابدين فى تصريح ل الخليج 365 ان الاتحاد بصدد الحصول على الموافقة لإرسال طلب رسمى للاتحاد الأفريقى، مشيرا إلى أن هذه البطولة مؤهلة لأول كأس عالم للخماسى 2024 فى عمان.

كما أشار زين العابدين إلى أنه لم يتم تحديد الموعد للجمعية العمومية العادية حتى الأن.

وقال زين العابدين أن الاتحاد بصدد وضع خطة الإعداد للموسم الرياضى الجديد 2022 / 2023 مع المدير الفنى الباكستانى طاهر زمان ولجنة المسابقات لوضع التخطيط النهائى لنظام المسابقات.