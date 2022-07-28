شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الخماسي الحديث : مصر الأفضل تنظيما للبطولات العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعرب هاشم يس المدير التنقيذي لاتحاد الخماسي الحديث عن سعادته بتنظيم ونتائج بطولة العالم للكبار المقامة حاليا بالإسكندرية، مؤكدا أن مصر قادرة علي استضافة كافه الاحداث العالمية الرياضية بكل الالعاب بفضل بنيتها التحتية القوية .

وأضاف يس خلال تصريحاته : نجحنا في الحصول علي حق استضافة بطولة العالم للخماسي الحديث بفضل البنية التحتية الرياضية للملاعب التى تخدم النظام الجديد للاتحاد الدولي وهو خوض النهائيات في 90 دقيقة ووجوب تواجد الملاعب في محيط 5 دقائق مشي.

وأكمل : مصر الافضل تنظيما وادارة لبطولات الخماسي الحديث بعد النظام الجديد وجميع المشاركين في البطولة اشادوا بنا وبقدرتنا في التنظيم .

وأَوضح : منتخب مصر قادر على حصد ميداليات جديدة في البطولة واتمني للاعبين التوفيق ومواصلة مسيرة الاتحاد نحو القمة بعدما حصدو ذهبية تتابع السيدات وفضية تتابع الرجال مع انطلاق البطولة .

وأختتم المدير التنفيذي لاتحاد الخماسي الحديث تصريحاته قائلا : سعيد بعودة احمد الجندي من الاصابة ومشاركته في بطولة العالم واتمني ان يحقق نجاحا كبيرا ولكن الاهم الحفاظ عليه لتحقيق ميدالية جديدة في باريس 2024 .

ويخوض المنتخب المصري منافسات البطولة ب 11لاعبا بواقع 6 لاعبين و 5 لاعبات، وتضم قائمة الرجال "إسلام حامد، وأحمد حامد، وأحمد الجندي، ومهند شعبان، ومحمد الجندي ومعتز وائل".

فيما ضمت أسماء منتخب السيدات "هايدي مرسي، وسلمى عبد المقصود، وأميرة قنديل، وملك إسماعيل وزينة عامر".