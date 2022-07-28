شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر وفيريرا وجهاً لوجه قبل مباراة الزمالك وفيوتشر.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى تمام التاسعة مساء، يخوض فيوتشر بقيادة على ماهر المدير الفنى للفريق، تحدياً قوياً عندما يصطدم بالزمالك، فى المباراة التى تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 27 من عمر مسابقة الدورى العام، والتى تجمع الفريقين على استاد السلام.

على ماهر

السن: 48 سنة

قاد فيوتشر في: 27 مباراة

فاز في: 12 مباراة

تعادل في: 6 مباريات

خسر: 9 مباريات

سجل لاعبو فيوتشر تحت قيادته: 42 هدفاً

استقبلت شباك فيوتشر: 29 هدفاً

الفريق يحتل المركز الرابع برصيد 42 نقطة

فيريرا

السن: 76 سنة

قاد الزمالك في: 20 مباراة

فاز في: 13 مباراة

تعادل في: 4 مباريات

سجل لاعبو الزمالك تحت قيادته: 30 هدفاً

استقبلت شباك الزمالك تحت قيادته: 17 هدفاً

الفريق يحتل المركز الأول فى الدورى برصيد 60 نقطة