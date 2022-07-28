شكرا لقرائتكم خبر عن بدون راحة.. المقاولون يبدأ استعداداته للأهلى فى مباراة الجولة 21 بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفنى للمقاولون العرب بقيادة محمد عودة، صفحة مباراة سموحة، والتى جمعت الفريقين بالأمس على استاد الاسكندرية وانتهت بالتعادل الإيجابى بين الفريقين بهدف لمثله، وذلك استعداداً للقاء القادم أمام النادى الأهلى، والذى يجمع الفريقين بعد غد السبت، ضمن منافسات الجولة 21 والمؤجلة من عمر مسابقة الدورى العام، والذى يقام على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

ومن المقرر أن يخضع لاعبو المقاولون الأساسيين لتدريبات استشفائية لتجهيزهم لمباراة الأهلى المرتقبة، وكانت مباراة الدور الأول التى جمعت المقاولون والأهلى قد انتهت بفوز الأهلى بهدف نظيف.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ 16 برصيد 24 نقطة، بعدما خاض ذئاب الجبل 26 مباراة، حيث فاز المقاولون فى 4 مباريات وتعادل فى 12 لقاء وخسر 10 مباريات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 212 هدفاً واستقبلت شباكهم 28 هدفاً أخر.

ويدخل المقاولون العرب مباراة الأهلى، رافعاً شعار لا بديل عن الثلاث نقاط بسبب صراع قاع جدول مسابقة الدورى العام وسخونة المنافسة بين جميع الفرق.