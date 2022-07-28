شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل برنامج البطولة العربية لكمال الأجسام بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عادل فهيم رئيس الاتحاد المصرى والأفريقى والعربى ونائب رئيس الاتحاد الدولى لكمال الأجسام برنامج منافسات البطولة العربية التى تقام بالإسكندرية فى الفترة من 28 إلى 31 يوليو الجارى.

ويشارك فى البطولة 15 منتخبا عربيا: فلسطين، المغرب، الإمارات، البحرين، سوريا، الأردن، لبنان، اليمن، عمان، السودان، العراق، السعودية، الجزائر، تونس”، بالإضافة إلى مصر الدولة المستضيفة.

ويشمِل برنامج البطولة النهائى ما يلي:

اليوم الأول الخميس 28 يوليو 2022 الميزان وتسجيل اللاعبين ابتداءً من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 6 مساءً.

وفى اليوم الثانى الجمعة 29 يوليو 2022 حضور اللاعبين من الساعة 7 صباحاً لرش التان "اللون" والاستعداد لصعود المسرح افتتاح البطولة فى الساعة 9.30 صباحاً بحضور السيد محافظ الإسكندرية، و البدء بفئة أساتذة كمال الأجسام فوق 40 وفوق 50 سنة – ثم فيزيك رجال – ثم كلاسيك فيزيك.

ويعقبها انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد العربى فى الساعة 5.30 مساءً، بحضور السيد اللواء محمد الشريف – محافظ الإسكندرية.

عشاء يُقيمه السيد محافظ الإسكندرية على شرف الضيوف العرب وكبار الشخصيات.

أما اليوم الثالث السبت 30 يوليو 2022 حضور اللاعبين من الساعة 7 صباحاً لرش التان والاستعداد لصعود المسرح وبدء المنافسات الساعة 9.30 صباحاً بفئة ناشئين كمال الأجسام، ثم يليها فئة كمال الأجسام رجال بجميع أوزانها وختام فعاليات البطولة.