شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الدولى لكمال الأجسام يصل الإسكندرية لحضور فعاليات البطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل إلى الإسكندرية رفائيل سانتونجا رئيس الاتحاد الدولى لكمال الأجسام، لحضور فعاليات البطولة العربية التى تقام بالإسكندرية فى الفترة من 28 إلى 31 يوليو الجارى.

وكان فى استقبال سانتونجا، عادل فهيم رئيس الاتحاد المصرى والافريقى والعربى ونائب رئيس الاتحاد الدولى لكمال الاجسام، والذى حرص على دعوة رفائيل سانتونجا لحضور البطولة.

ويشارك فى البطولة 15 منتخب عربى، وهم فلسطين، المغرب، الإمارات، البحرين، سوريا، الأردن، لبنان، اليمن، عمان، السودان، العراق، السعودية، الجزائر، تونس”، بالإضافة إلى مصر الدولة المستضيفة للبطولة.

ومن المقرر أن تقام اليوم الميزان وتسجيل اللاعبين، بينما غدا الجمعة رش التان وافتتاح البطولة بحضور محافظ الإسكندرية.