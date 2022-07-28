شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الإسماعيلى على ملعب خالد بشارة قبل مواجهة الجونة الليلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الإسماعيلى ضيفًا على الجونة فى تمام الساعة السادسة والنصف مساء اليوم الخميس على ملعب خالد بشارة بالغردقة، فى إطار الجولة الـ27 بمسابقة الدورى العام.

ويسعى الدراويش لتحقيق نتيجة إيجابية خلال هذا اللقاء من أجل استعادة مسيرة الانتصارات لتصحيح وضعه بجدول المسابقة المحلية الذى لا يليق باسمه وشعبيته داخل وخارج مصر بالإضافة إلى مصالحة جماهيره.

وتحمل هذه المباراة رقم 13 التى يخوضها الإسماعيلى على ملعب الجونة خلال مسابقتى الدورى العام وكأس مصر ضد أصحاب الأرض بجانب 4 أندية آخرى وهم الاتحاد السكندرى والقناه والنصر والأهلى منذ صعود المنافس القادم إلى المسابقة المحلية موسم 2009 / 2010، وذلك على النحو التالى..

لعب الإسماعيلى 12 مباراة، فاز 4 تعادل 6 خسر مواجهتين، له 13 هدفًا عليه 13 هدفًا، كلين شيت 5 لقاءات

– الدورى العام..

* يوم 24 أكتوبر 2009.. تعادل مع الجونة 2 / 2 ( محمد حمص ومهاب سعيد )

* يوم 25 أبريل 2011.. فاز على الجونة 3 / 2 ( عبد الله السعيد وجون آويرى وجودوين )

* يوم 19 أكتوبر 2011 ” موسم ملغى ”.. خسر من الجونة 1 / 4 ( حسنى عبد ربه من ضربة جزاء )

* يوم 25 أبريل 2013 ” موسم ملغى ”.. تعادل مع الاتحاد 1 / 1 ( عمرو السولية )

* يوم 25 سبتمبر 2014.. فاز على الجونة 2 / 1 ” محمد زيكا وجون آنطوى ”

* يوم 22 أكتوبر 2014.. تعادل مع الأهلى صفر / صفر

* يوم 8 أبريل 2015.. تعادل مع الأهلى 1 / 1 ” سعد سمير فى مرماه ”

* يوم 27 مايو 2019.. تعادل مع الجونة صفر / صفر

* يوم 21 سبتمبر 2019.. فاز على الجونة 1 / صفر ” محمد ناجى جدو فى مرماه ”

* يوم 21 ديسمبر 2020.. خسر من الجونة 1 / 2 ” فخر الدين بن يوسف ”

– كأس مصر..

* يوم 23 أكتوبر 2013.. تعادل مع القناه صفر / صفر قبل أن يفوز بركلات الترجيح 4 / 3، سجل للدراويش عمرو السولية وجون انطوى وسامح عبد الفضيل ومحمد زيكا بينما أهدر حسنى عبد ربه ومحمود متولي

* يوم 28 أكتوبر 2013.. فاز على النصر القاهرى 1 / صفر ” حسنى عبد ربه “