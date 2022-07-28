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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نستعرض إليك القنوات الناقلة لمباراة المغرب وفلسطين، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس العرب للشباب 2022.

كل ما تريد معرفته حول مباراة المغرب وفلسطين في البطولة العربية للشباب

ويتصدر منتخب فلسطين ترتيب المجموعة السادسة بفارق الأهداف على نظيره المغربي ولكل منهما 3 نقاط.



ويبحث الفريقان عن تحقيق الفوز لضمان التأهل في المركز الأول من المجموعة السادسة، حيث يكفي منتخب فلسطين الانتصار أو التعادل بأي نتيجة للتأهل بالصدارة.

ويتأهل المتصدر من الـ6 مجموعات في كأس العرب إلى الدور ربع النهائي، بالإضافة إلى أفضل منتخبين من أصحاب الوصافة.



يلتقي منتخب المغرب أمام نظيره الفلسطيني في الجولة الثالثة من كأس العرب للشباب، مساء اليوم الخميس 28 يوليو/ تموز.

موعد مباراة المغرب وفلسطين هو 9 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 10 مساء بتوقيت أبوظبي.



العديد من القنوات العربية تنقل أحداث البطولة العربية عبر شاشاتها على الهواء مباشرة، أبرزها فلسطين الرياضية والمغربية الثالثة الرياضية.

ويمكن للمشاهدين متابعة المباراة أيضا عبر قنوات العراقية الرياضية والرابعة الرياضية والسعودية الرياضية ودبي الرياضية والكأس القطرية ونايل سبورت المصرية.

تبث منافسات كأس العرب عبر عدة قنوات، "العين الرياضية" تستعرض ترددات أبرز تلك القنوات التي تبث مباراة اليوم بين المغرب وفلسطين.

تردد قناة الرياضية السعودية

القمر: نايل سات

التردد: 12248

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 5/6

تردد قناة الرابعة العراقية

القمر: نايل سات

التردد: 11334

الاستقطاب: أفقي

معدّل الترميز: 27500

معدّل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة دبي الرياضية

القمر: نايل سات

التردد: 11785

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 3/4

وكان منتخب فلسطين أقصى نظيره السوداني من بطولة كأس العرب للشباب 2022، بعدما حقق أكبر نتيجة في المسابقة حتى الآن.

وفاز منتخب فلسطين على منتخب السودان بنتيجة 5-3، خلال المباراة التي جمعت بينهما الإثنين، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس العرب للشباب 2022.



وافتتح منتخب فلطسين التسجيل عن طريق لاعبه محمد محمود، قبل أن يعادل فوزي عمر النتيجة لمنتخب السودان قبل نهاية الشوط الأول.



وزادت إثارة المباراة مع بداية الشوط الثاني، حيث سجل أحمد محمد هدف السودان الثاني، قبل أن يعدل منير البدارين النتيجة للمنتخب الفلسطيني.

ورغم أن أمجد إبراهيم سجل الهدف الثالث للمنتخب السوداني، غير أن منتخب فلسطين سجل 3 أهداف متتالية عن طريق قيس الحطاب ومحمد صندوقه وداني درباس.

وبذلك يرفع منتخب فلسطين رصيده إلى 3 نقاط، يقتسم بها صدارة المجموعة مع منتخب المغرب، الذي حقق ثاني أكبر نتيجة في البطولة بالفوز على السودان 4-2 بالجولة الأولى.

في المقابل، ودع منتخب السودان البطولة العربية بشكل رسمي، بعدما ظل بلا رصيد من النقاط عقب هزيمتين من المغرب وفلسطين.

وفي المباراة الثانية، فاز منتخب البحرين على جيبوتي بنتيجة 2-0، على ملعب نادي ضمك بخميس مشيط، ضمن منافسات المجموعة الخامسة.

وافتتح منتخب البحرين التسجيل عن طريق لاعبه مبارك محمد، قبل أن يضيف أحمد ضياء الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول.

وبذلك رفع منتخب البحرين رصيده إلى 3 نقاط، يحتل بها المركز الثاني خلف منتخب تونس الذي فاز عليه في المباراة الماضية.

يُذكر أن 8 منتخبات تتأهل إلى الدور الثاني من بطولة كأس العرب 2022، بواقع المنتخبات التي تحتل المركز الأول في المجموعات الـ6، بالإضافة إلى أفضل فريقين من أصحاب المركز الثاني.

ضمن منتخب مصر للشباب تأهله إلى دور الثمانية في بطولة كأس العرب في نسختها الثامنة، المقامة بالمملكة العربية السعودية، بعد فوزه على نظيره الصومالي 2-0.

منتخب مصر للشباب تربع على صدارة ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، من فوزين على عمان والصومال، لكنه على الأرجح سيخوض مباراة نارية في ربع النهائي.

وحسب قرعة البطولة، ينتظر منتخب مصر وهو متصدر ترتيب المجموعة الرابعة، نظيره في المجموعة السادسة، وهو أحد منتخبي المغرب أو فلسطين.

ويلتقي منتخبا المغرب وفلسطين وجها لوجه مساء يوم الخميس، والفائز منهما سيعتلي صدارة ترتيب المجموعة، ويضرب موعدا ناريا مع أحد أقوى المرشحين للقب.

وتشير أغلب التوقعات إلى أن المنتخب المغربي سيظفر بالصدارة، ليلاقي منتخب مصر.

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس العرب للشباب، هي يوم الأحد المقبل 31 يوليو/ تموز.

ومن المقرر أن تقام مباراة مصر مع المغرب أو فلسطين في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، التاسعة مساء بتوقيت مكة