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محمد صلاح يضرب من جديد .. الفرعون في التشكيل التاريخي مع تيري هنري ورونالدو

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الشارقة - اميمة ياسر - وضعت شبكة «sportbible» النجم محمد صلاح، مهاجم في التشكيل المثالي لبطولة الممتاز على مر التاريخ.

أثبت محمد صلاح نفسه كأحد النجوم البارزين في تاريخ ليفربول، بل ويُعد جزءًا من أساطير النادي، بعد أن قام بتحطيم أرقام قياسية عديدة

وتمكن محمد صلاح من تسجيل 120 هدفًا وصناعة 52 هدفًا في بطولة الدوري الإنجليزي، جاء أغلبهم بقميص ليفربول، حيث لم يسجل سوى هدفين فقط مع .

ونشر الحساب الرسمي للشبكة عبر موقع تويتر، صورة لاختياراتها لأفضل تشكيل في تاريخ الدوري الإنجليزي، وكان محمد صلاح جزءًا منها.

كما تواجد نجم مانشستر يونايتد في التشكيل، إلى جانب كيفين دي بروين لاعب وسط مانشستر سيتي، وتواجد كذلك الفرنسي تييري هنري

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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