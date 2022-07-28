محمد صلاح يضرب من جديد .. الفرعون في التشكيل التاريخي مع تيري هنري ورونالدو

الشارقة - اميمة ياسر - وضعت شبكة «sportbible» النجم محمد صلاح، مهاجم ليفربول في التشكيل المثالي لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز على مر التاريخ.

أثبت محمد صلاح نفسه كأحد النجوم البارزين في تاريخ ليفربول، بل ويُعد جزءًا من أساطير النادي، بعد أن قام بتحطيم أرقام قياسية عديدة

وتمكن محمد صلاح من تسجيل 120 هدفًا وصناعة 52 هدفًا في بطولة الدوري الإنجليزي، جاء أغلبهم بقميص ليفربول، حيث لم يسجل سوى هدفين فقط مع تشيلسي.

ونشر الحساب الرسمي للشبكة عبر موقع تويتر، صورة لاختياراتها لأفضل تشكيل في تاريخ الدوري الإنجليزي، وكان محمد صلاح جزءًا منها.

كما تواجد نجم مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو في التشكيل، إلى جانب كيفين دي بروين لاعب وسط مانشستر سيتي، وتواجد كذلك الفرنسي تييري هنري