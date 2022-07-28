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حسين الشحات يستعين بقراءة القرآن قبل إجراء جراحة غضروف الركبة

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القاهرة - سامية سيد - حرص حسين الشحات على الاستعانة بقراءة القرآن الكريم قبل ساعات من إجراء عملية جراحية فى غضروف الركبة، خلال تواجده فى العاصمة القطرية الدوحة، تحت إشراف خبير يوناني.

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ونشر حسين الشحات صورا له من داخل المستشفى وهو يقرأ القرآن الكريم قبل إجراء العملية الجراحية، وكتب عبر ستوري إنستجرام: "بعد ساعات قليلة من الآن سأكون متواجدا بغرفة العمليات لإجراء عملية غضروف الركبة، دعواتكم والحمد لله".

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وقال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن حسين الشحات لاعب الفريق يجري اليوم بعض الفحوصات الطبية في العاصمة القطرية الدوحة، قبل إجراء جراحة غضروف الركبة اليوم بمستشفى إسباير تحت إشراف الخبير اليوناني كوستاس، أحد أكبر المتخصصين في إجراء العمليات الدقيقة في الركبة، والذي أجرى هذا النوع من العمليات لعدد من نجوم الكرة في العالم.

ووصل حسين الشحات إلى الدوحة أمس برفقة الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي لفريق الكرة، لإجراء جراحة غضروف الركبة اليوم وفقًا للموعد المحدد له من جانب الطبيب اليوناني.

وكان الجهاز الطبي للأهلي بقيادة أحمد أبو عبلة قد أكد أن إصابة حسين الشحات قطع كامل في غضروف الركبة، وذلك قبل مباراة الجونة المؤجلة من الأسبوع التاسع لمسابقة الدوري والتي أقيمت يوم 5 يوليو الجاري.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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