شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موقف محمد الشناوى من مباراة المقاولون بعد إصابة الأمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسئولو النادى الأهلى موقف محمد الشناوى قائد الأهلى بعد الإصابة التى تعرض لها خلال مباراة فريقه أمس الأربعاء أمام المقاصة، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى.

وأوضح الدكتور أسامة مصطفى، رئيس الجهاز الطبى للناشئين، والمتواجد مع الفريق الأول لحين عودة الدكتور أحمد أبو عبلة من قطر، أن محمد الشناوى كابتن الفريق تعرض لكدمة فى الوجه خلال مشاركته فى مباراة المقاصة وأن إصابته مطمئنة.

وأضاف مصطفى: حالة الشناوي لا تستدعي القلق، فضلنا خروجه من مباراة المقاصة للاطمئنان على حالته بعد كدمة في الوجه وخضع لفحص طبي وسوف يخضع لفحص جديد قبل مران الفريق اليوم الخميس، لتحديد فرصه في المشاركة بالتدريبات أو احتياجه لإجراء المزيد من الفحوصات وعمل أشعة له.

وأكد الدكتور أسامة مصطفى أن أيمن أشرف تعرض لكدمة بسيطة في اليد، وسوف يخضع لفحص طبي قبل المران.

وحقق الأهلي الفوز على مصر المقاصة بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على استاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الـ27 في بطولة الدوري الممتاز.