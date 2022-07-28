شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب ناشئى اليد فى مواجهة كرواتيا وديا استعدادا لأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخبنا الوطنى المصرى للناشئين لكرة اليد مواليد 2004 فى تمام السادسة مساء اليوم الخميس مباراته الودية الأولى أمام المنتخب الكرواتى، والتى تأتى فى إطار استعدادات منتخبنا الوطنى المصرى للناشئين مواليد 2004 لخوض منافسات بطولة أفريقيا فى نسختها الـ18 للناشئين لكرة اليد، والتى تستضيفها رواندا فى الفترة من 30 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2022.

ويضم الجهاز الفنى لمنتخبنا الوطنى المصرى للناشئين مواليد 2004 مجدى أبو المجد مدير فنى ومحمد عبد السلام ريشة مدرب عام ومحى صلاح مدرب حراس مرمى ومحمد عبد المنعم مدير ادارى والدكتور عمرو عصام أخصائى علاج طبيعى.

وتضم قائمة لاعبى منتخبنا الوطنى المصرى كلا من: يوسف وليد - يوسف ناجى - عمر اسامة - محمد وائل - فيراس مروان - على ماجد فاروق - يوسف احمد عبد الغنى - ياسين محمد عبد المنعم - محمد عدلان - احمد حسام صلاح الدين - احمد محمد الخواجة - زياد عبد الرحيم - محمد عبد الغنى - عمر عدلان - محمد صلاح - بلال ابراهيم عبد الجواد - محمد مؤمن صفا - احمد تغيان عبد الستار.

جدير بالذكر أن نتائج قرعة بطولة أفريقيا فى نسختها الـ18 للناشئين لكرة اليد والتى تستضيفها رواندا فى الفترة من 30 أغسطس حتى 7 سبتمبر 2022 قد أسفرت عن التالى:

تضم المجموعة الأولى : منتخب الكونغو - منتخب ليبيا - منتخب المغرب - منتخب اوغندا.

وتضم المجموعة الثانية : منتخب الجزائر - منخب بوركينافاسو - منتخب مصر الوطنى - منتخب مدغشقر - منتخب رواندا.