شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر ينافس الترجى والأهلى القطرى على ضم مهدى مبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت تقارير صحفية أن نادى فيوتشر دخل فى مفاوضات جادة مع مهدى مبارك لاعب خط وسط الفتح الرباطى المغربى تمهيدا للتعاقد معه بداية من الموسم الجديد.

ويلتقى نادى الزمالك مع فريق فيوتشر فى إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى العام فى التاسعة مساء اليوم الخميس، على استاد السلام، وكانت مباراة الدور الأول التى جمعت الفريقين قد انتهت بفوز الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فى المباراة التى سيتم نقلها عبر قناة أون تايم سبورتس.

وقالت صحيفة hesport المغربية إن مهدى مبارك تلقى عرضا من الترجى التونسى ونادى فيوتشر فضلا عن وجود محادثات جادة من الوداد والرجاء فضلا عن عرضا غير رسميا من نادي الأهلي القطري للحصول على خدمات.

وأشارت الصحيفة إلى أن مهدى مبارك يتريث فى مناقشة العروض المحلية فى المرحلة الحالية، وينتظران توصلهما بعرض يوازى طموحاتهما المالية قبل الحسم فى مستقبلهما خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويلعب مبارك البالغ من العمر 21 عاماً فى صفوف الفتح الرباطى منذ عام 2020، حيث قدم مستوى واعداً وخاض 32 مباراة في كل المسابقات.