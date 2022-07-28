شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد السلاح يقاضى الخارجين عن النص ومروجى الشائعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر مجلس إدارة الاتحاد المصرى للسلاح برئاسة عبد المنعم الحسينى، بيانا، حذر خلاله مروجى الشائعات الذين تفرغو خلال الفترة الأخيرة لتشويه صورة المجلس بالباطل.

وتوعد مجلس إدارة اتحاد السلاح الخارجين عن النص بملاحقتهم بالقانون حتى يكون ذلك عبرة لكل من تسول له نفسه إطلاق الشائعات او تشوية أعضاء مجلس الإدارة الذبن نجحوا فى قيادة اللعبة والوصول بها للعالمية.

وأكد عبد المنعم الحسينى أنه لن يتهاون فى معاقبة ومحاسبة المتربصين بالاتحاد والذين تفرغوا لإطلاق شائعات بدون وجه حق، وكلها لأغراض شخصية الهدف منها إبعاد مجلس الإدارة عن مواصلة مسيرتهم الناجحة.

وكلف مجلس إدارة الاتحاد المستشار القانوني شريف حسين محمد باتخاذ كل الإجراءات القانونية.