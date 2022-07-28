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القاهرة - سامية سيد - يتصدر فريق الزمالك جدول ترتيب الدورى المصرى قبل مباريات اليوم الخميس 28/ 7/ 2022، فى ختام منافسات الأسبوع السابع والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز، بين الجونة مع الإسماعيلى، وفاركو مع طلائع الجيش فى السادسة والنصف مساء، بجانب مباراة الزمالك مع فيوتشر فى التاسعة مساء.

جدول ترتيب الدورى المصرى قبل مباراة فيوتشر والزمالك

ويتربع الزمالك على قمة جدول الدوري العام برصيد 60 نقطة، بعدما خاض 26 مباراة، حيث فاز في 19 لقاء وتعادل في 3 مباريات وخسر 4 أخرى، وأحرز لاعبو الزمالك 46 هدفاً، واستقبلت الشباك البيضاء 25 هدفاً آخر، ويأتى بيراميدز ثانيا برصيد 59 نقطة من 27 مباراة، والأهلى ثالثا برصيد 54 نقطة من 25 مباراة، بينما يدخل فريق فيوتشر اللقاء محتلاً المركز الرابع في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 42 نقطة بعدما خاض 26 مباراة، حيث فاز فيوتشر في 12 مباراة وتعادل في 6 لقاءات وخسر 8 مباريات أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 41 هدفاً واستقبلت شباكهم 28 هدفاً آخر.

موعد مباراة الجونة والإسماعيلى

فى السادسة والنصف مساء، يستضيف نادى الجونة فريق الإسماعيلى على استاد خالد بشارة بالغردقة، فى مباراة يدخلها الفريقان بمعنويات منخفضة، حيث سقط الجونة أمام الأهلى بهدفين نظيفين فى الجولة الماضية، فيما سقط الإسماعيلى أمام بيراميدز برباعية نظيفة فى نفس الجولة.

يحتل الجونة المركز الرابع عشر فى جدول الدورى برصيد 26 نقطة، جمعها من 26 مباراة، حقق الفوز فى 7 لقاءات وتعادل فى 5 مباريات وخسر 14 مواجهة، وسجل لاعبوه 24 هدفاً وتلقت شباكه 34 هدفاً.

فى المقابل، يحتل الإسماعيلى المركز الخامس عشر فى جدول الترتيب برصيد 26 نقطة، بعدما لعب 25 مباراة حقق الفوز فى 6 لقاءات وتعادل فى 8 مباريات وخسر 11 مواجهة، وسجل لاعبوه 20 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفاً.

موعد مباراة فاركو وطلائع الجيش

فى السادسة والنصف مساء، يلتقى فريق فاركو مع طلائع الجيش على استاد الإسكندرية، فى مباراة يدخلها الفريقان بأهداف مختلفة، حيث فاز فاركو على إنبى بهدف نظيف فى الجولة الماضية، فيما تعادل طلائع الجيش مع مصر المقاصة سلبيا فى نفس الجولة.

يحتل فاركو المركز الثامن فى جدول ترتيب الدورى برصيد 35 نقطة، بعدما لعب 26 مباراة حقق الفوز فى 8 لقاءات وتعادل فى 11 مباراة وخسر 7 مواجهات، وسجل لاعبوه 19 هدفاً وتلقت شباكه 17 هدفاً.

فى المقابل، يحتل فريق طلائع الجيش المركز السادس فى جدول ترتيب الدورى برصيد 38 نقطة، بعدما لعب 26 مباراة حقق الفوز فى 9 لقاءات وتعادل فى 11 مباراة وخسر 6 مواجهات، وسجل لاعبوه 19 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً.

موعد مباراة فيوتشر والزمالك

فى التاسعة مساء يلتقى نادى فيوتشر مع الزمالك على استاد الأهلى والسلام، فى مباراة صعبة على كلا الفريقين، حيث حقق فيوتشر الفوز على البنك الأهلى بأربعة أهداف مقابل هدف فى الجولة الماضية، فيما حقق الزمالك فوزا مهما على سموحة بهدفين نظيفين فى نفس الجولة.