شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الإسماعيلى مع صافرة محمود البنا قبل مواجهة الجونة اليوم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصرى لكرة القدم، طاقم التحكيم الذى سيدير مباراة الإسماعيلى والجونة فى الجولة الـ27 من عمر مسابقة الدورى العام، والمقرر إقامتها مساء الخميس فى تمام الساعة السادسة والنصف مساءً على ملعب خالد بشارة بالغردقة.

وسيدير اللقاء محمود البنا حكم ساحة، ويعاونه محمد عبد المجيد مساعد أول وأحمد التلاوى مساعد ثان ومحمد إبراهيم الدسوقى حكمًا رابعًا، وللفيديو علاء صبرى وأحمد حامد فهيم.

وكان البنا قد أدار لقاء الدور الأول بين الفريقين الذى أقيم بالإسماعيلية، ليصبح الجونة هو ثالث فريق يواجه الإسماعيلى ذهابًا وإيابًا تحت إدارة الحكم الدولى، وذلك بعد مباراتى إنبى موسم 2015 / 2016 والمصرى البورسعيدى موسم 2017 / 2018.

وتعتبر هذه المباراة الـ27 التى يديرها البنا للإسماعيلى والـ 3 هذا الموسم، وذلك على النحو التالى..

لعب 26 مباراة فاز 7 تعادل 11 خسر 8 له 27 هدفًا عليه 29 هدفًا كلين شيت 7 لقاءات.

- الدورى العام..

23 يونيو 2013 " موسم ملغى " خسر من الزمالك 1 / 2 ملعب الإسماعيلى بالقاهرة ( أحمد خيرى )

14 يونيو 2014 تعادل مع بتروجيت 1 / 1 بالسويس ( حسنى عبد ربه / شوقى السعيد فى مرماه )

22 نوفمبر 2014 تعادل مع الاتحاد 1 / 1 بالإسكندرية ( جون آنطوى )

24 يونيو 2015 تعادل مع الداخلية صفر / صفر بالقاهرة

30 ديسمبر 2015 فاز على إنبى 2 / 1 بالقاهرة ( مروان محسن ومحمد فتحى )

9 مايو 2016 تعادل مع إنبى 2 / 2 بالإسماعيلية ( محمد فتحى ومروان محسن )

5 ديسمبر 2016 تعادل مع وادى دجلة 1 / 1 بالإسماعيلية ( حسنى عبد ربه )

30 ديسمبر 2016 تعادل مع الاتحاد 1 / 1 بالإسماعيلية ( محمد أبو المجد بوشا )

15 فبراير 2017 تعادل مع الأهلى صفر / صفر ملعب الإسماعيلى بالسويس

27 أكتوبر 2017 فاز على المصرى 2 / 1 ملعب المصرى بالإسكندرية ( محمود متولى من ضربة جزاء ووجيه عبد الحكيم )

19 ديسمبر 2017 تعادل مع طلائع الجيش 1 / 1 بالإسماعيلية ( حسنى عبد ربه من ضربة جزاء / صلاح أمين فى مرمى فريقه الأسبق )

22 يناير 2018 تعادل مع بيراميدز " الأسيوطى سابقًا " 1 / 1 بالإسماعيلية ( حسنى عبد ربه من ضربة جزاء )

11 مايو 2018 تعادل مع المصرى 1 / 1 ملعب الإسماعيلى بالإسكندرية ( حسنى عبد ربه )

24 أغسطس 2018 فاز على مصر المقاصة 1 / صفر بالإسماعيلية ( ريتشارد بافور )

18 سبتمبر 2018 خسر من طلائع الجيش صفر / 3 بالقاهرة

2 أبريل 2019 فاز على المقاولون العرب 2 / صفر ملعب الإسماعيلى بالسويس ( كريم بامبو ومحمود عبد العاطى دونجا )

19 ديسمبر 2019 خسر من الأهلى صفر / 1 ملعب الإسماعيلى بالإسكندرية

26 أكتوبر 2020 خسر من الزمالك 1 / 3 بالقاهرة ( وجيه عبد الحكيم )

17 ديسمبر 2020 تعادل مع الإنتاج الحربى 3 / 3 بالإسماعيلية ( عماد حمدى وعبد الرحمن مجدى ومحمد صادق )

17 فبراير 2021 خسر من الزمالك 1 / 2 بالقاهرة ( شكرى نجيب )

2 مايو 2021 فاز على الإنتاج الحربى 2 / صفر بالقاهرة ( شكرى نجيب والأنجولى آرى بابل )

19 مايو 2021 خسر من المقاولون العرب صفر / 1 بالقاهرة

19 نوفمبر 2021 خسر من الزمالك صفر / 2 بالإسماعيلية

23 فبراير 2022 خسر من الجونة صفر / 1 بالإسماعيلية

- كأس مصر..

28 أكتوبر 2013 فاز على النصر القاهرى فى دور ربع النهائى 1 / صفر ( حسنى عبد ربه )

15 يوليو 2016 فاز على المصرى فى دور ربع النهائى 2 / صفر ( حسنى عبد ربه 2 )

- الإنذارات لـ 38 لاعبًا..

• 6 إنذارات لعماد حمدى

• 4 إنذارات لباهر المحمدى

• 3 إنذارات لحسنى عبد ربه

• إنذاران لكل من عمر الوحش وإسلام جمال ومحمد فتحى ومحمد أبو المجد " بوشا " ومحمد صادق وحسين السيد ومحمد حسن ومحمد هاشم ومحمود عبد العاطى دونجا وأحمد مصطفي

إنذار لكلا من محمد شريف وجمال حسانين وعمر جمال ومحمود حمد وعبد الرحمن حسان ومحمد البعلى وشوقى السعيد وأحمد أبو زيادة وسامح عبد الفضيل والنيجيرى كينيث أيكى ومحمد صبحى والكولومبى دييجو كالديرون وإبراهيم حسن ومحمد الشامى وطارق طه والتونسى لسعد الجزيرى ومحمود البدرى ومحمد بيومى ومدحت فقوسه والأنجولى آرى بابل وشكرى نجيب ومحمد عادل ومصطفى فارس والتونسى فخر الدين بن يوسف ومحمد دسوقى

- الطرد لـ 3 لاعبين..

• الطرد المباشر لمحمد عمار ومروان الصحراوى

• بعد إنذارين لحسين السيد

- 4 ضربات جزاء للإسماعيلى..

• فى مباراة المصرى 2017

• فى مباراة طلائع الجيش 2017

• فى مباراة بيراميدز 2018

• فى مباراة المصرى 2018

- 5 ضربات جزاء على الإسماعيلى..

• فى مباراة الزمالك 2013

• فى مباراة المصرى 2017

• فى مباراة بيراميدز 2018

• فى مباراة المصرى 2018

• فى مباراة الزمالك 2021