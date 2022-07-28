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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشفت تقارير صحفية عن احتمالية غياب بول بوجبا نجم يوفنتوس ومنتخب فرنسا عن كأس العالم 2022 التي ستقام نهاية العام الحالي في قطر.

تقارير صحفية تكشف مفاجأة حول "بول بوجبا"

وعاد بوجبا إلى يوفنتوس هذا الصيف، حيث أعلن النادي الإيطالي ضمه يوم 11 يوليو/ تموز الحالي في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.



وبعد أسبوعين من ضمه، أعلن يوفنتوس في بيان رسمي أن بوجبا يعاني من إصابة في الغضروف المفصلي، حيث سيقوم بإجراء مجموعة فحوصات خلال الفترة المقبلة، ولن يشارك في جولة الفريق المقبلة في دالاس الأمريكية.

وقالت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية في تقرير لها إن بوجبا أمام احتمالين لا ثالث لهما، الأول هو إزالة قطعة من الغضروف المفصلي، ومن ثم سيبتعد اللاعب عن الملاعب لفترة من 40 إلى 60 يومًا، ولكن هذه العملية خطيرة.

وبحسب التقرير الإيطالي فإن تلك العملية ستؤثر على حركة نجم الوسط الفرنسي، خاصة لعدم صغر سنه (29 عاما)، وهي أنسب للاعبين الأصغر سنا.

أما الخيار الثاني فهو الغياب لمدة من 4 إلى 5 أشهر لعلاج الإصابة تماما، بما يعني غيابه عن كأس العالم وحرمانه من مشاركة رفاقه في حملة الدفاع عن اللقب خلال الفترة من 21 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 18 ديسمبر/كانون الأول.

وسيقوم بوجبا بزيارة أخصائي قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن الطريقة التي سيجري من خلالها عملية العلاج.

وكان بوجبا خرج من الملعب بعد جلسة تدريبية، أقيمت بعد ساعات من مشاركة اللاعب في فوز يوفنتوس الودي على تشيفاس المكسيكي بهدفين دون رد يوم السبت.

يذكر أن بوجبا كان صاحب هدف فرنسا الثالث في فوز 4-2 على كرواتيا في نهائي كأس العالم 2018

يترقب عشاق كرة القدم مباراة القمة بين مانشستر سيتي وليفربول، في الدرع الخيرية، يوم السبت المقبل.

ويلتقي مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي، مع ليفربول حامل لقب كأس الاتحاد، في مباراة "الدرع الخيرية"، التي تعادل كأس السوبر في أغلب دول العالم.

ومع اقتراب هذه المباراة في كل موسم، يتجدد السؤال بين المشجعين، وهو ما إذا كانت الدرع الخيرية بطولة كبرى أم لا.

الدرع الخيرية هي واحدة من أعرق البطولات في بريطانيا، مهد كرة القدم، حيث ظهرت للنور في عام 1908، أي قبل 114 عاما.

وكما يوحي اسمها، فإن عائدات البطولة يتم توزيعها على المبادرات المجتمعية والجمعيات الخيرية في جميع أنحاء إنجلترا، لكن من الناحية الرياضية توجد شكوك حول اعتبارها بطولة كبرى.

ويرى العديد من النقاد والمشجعين أن الأندية لا تمنحها الاهتمام الكافي، وتعتبرها جزءا من الإعداد للموسم الجديد.

حسب موقع "جول" العالمي، فإن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يعتبر الدرع الخيرية بطولة كبرى، نظرا لأنها إحدى البطولات التابعة له وليس لرابطة الدوري الممتاز.

وأشار تقرير الموقع إلى أن الدرع الخيرية لا يمكن اعتبارها بطولة ذات شأن مثل كأس الاتحاد الإنجليزي أو كأس الرابطة، وذلك لأن "البطولة الكبرى" -في بريطانيا على الأقل- هي التي تكون فيها المنافسة مفتوحة لجميع الفرق، وليس فريقين فقط.

وتجدر الإشارة إلى أن ليفربول، المتوج بالدرع الخيرية في 15 مناسبة، لا يضع أي رمز يشير للبطولة على حائطه الشهير، الذي يتضمن البطولات الكبرى التي حققها على مدار تاريخه.



وكان بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، استنكر الجدل الدائر حول أهمية الدرع الخيرية، وقال في تصريحات سابقة عام 2019: "الدرع الخيرية لا أحد يحتسبها، هذا هو السؤال، أود الحصول على إجابة، لماذا نلعب إذا كان البطولة غير مهمة، يمكن أن يكون لدينا عطلات أطول".

وفي العام التالي قال يورجن كلوب، مدرب ليفربول: "إنها مباراة نهائية، هذه هي المرة الأولى التي أدرك فيها أن لا أحد يرى الأمر على هذا النحو لأكون صادقا".

وأتم: "لا أعرف بالضبط لماذا يلعب الناس هذه المسابقة إذا كانت لا تعني شيئا، لماذا لا نلغيها إذن؟"