شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما هي مواعيد مباريات اليوم في البطولة العربية للشباب 2022؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يتابع محبو وعشاق كرة القدم في الوطن العربي، مباريات البطولة العربية للشباب 2022 والتي تقام في المملكة العربية السعودية.

ويلتقي اليوم الخميس، منتخب تونس مع جيبوتي في الجولة الأخيرة، ويكفي "نسور قرطاج" التعادل أو الفوز بأي نتيجة ليضمن التأهل لدور الثمانية.



كما يلعب منتخب فلسطين مع نظيره المغرب في مواجهة قوية، ويمتلكان 3 نقاط وستحدد هذه المباراة هوية المتأهل كمتصدر لترتيب المجموعة السادسة.

وتقام جميع المباريات على استاد نادي ضمك وملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.



يواجه منتخب تونس نظيره جيبوتي في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت تونس، الخامسة بتوقيت جيبوتي.

وتقام مباراة فلسطين والمغرب في تمام السابعة مساءً بتوقيت الرباط، التاسعة مساءً بتوقيت القدس.

ضمن منتخب مصر للشباب تأهله إلى دور الثمانية في بطولة كأس العرب في نسختها الثامنة، المقامة بالمملكة العربية السعودية، بعد فوزه على نظيره الصومالي 2-0.

منتخب مصر للشباب تربع على صدارة ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، من فوزين على عمان والصومال، لكنه على الأرجح سيخوض مباراة نارية في ربع النهائي.

حسب قرعة البطولة، ينتظر منتخب مصر وهو متصدر ترتيب المجموعة الرابعة، نظيره في المجموعة السادسة، وهو أحد منتخبي المغرب أو فلسطين.

ويلتقي منتخبا المغرب وفلسطين وجها لوجه مساء يوم الخميس، والفائز منهما سيعتلي صدارة ترتيب المجموعة، ويضرب موعدا ناريا مع أحد أقوى المرشحين للقب.

وتشير أغلب التوقعات إلى أن المنتخب المغربي سيظفر بالصدارة، ليلاقي منتخب مصر.

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس العرب للشباب، هي يوم الأحد المقبل 31 يوليو/ تموز.

ومن المقرر أن تقام مباراة مصر مع المغرب أو فلسطين في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، التاسعة مساء بتوقيت مكة

وأقيمت الأحد 26 يونيو/ حزيران 2022، قرعة كأس العرب للمنتخبات الشباب تحت 20 عاما، والتي ستقام في السعودية، خلال شهر يوليو/ تموز وأغسطس/ آب.

وتقام البطولة في مدينة أبها بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة 18 منتخبا، سيتم تقسيمها على 6 مجموعات.



وكانت النسخة الماضية من البطولة أقيمت عام 2021 في العاصمة المصرية القاهرة، وتوج باللقب المنتخب السعودي بفوزه على نظيره الجزائري في المباراة النهائية.



وتم تصنيف منتخبات كأس العرب تحت 20 عامًا لـ3 مستويات، ونستعرض من خلال هذا التقرير، مجموعات كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عاما.

مجموعات كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عاما

المجموعة الأولى: منتخب السعودية - منتخب موريتانيا - منتخب العراق.

المجموعة الثانية: منتخب الإمارات - منتخب الأردن - منتخب اليمن.

المجموعة الثالثة: منتخب الجزائر - منتخب لبنان - منتخب ليبيا.

المجموعة الرابعة: منتخب مصر - منتخب عمان - منتخب الصومال.

المجموعة الخامسة: منتخب تونس - منتخب البحرين - منتخب جيبوتي.

المجموعة السادسة: منتخب المغرب - منتخب السودان - منتخب فلسطين.



وسلط الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الضوء على أبرز التعاقدات التي أبرمتها أندية غرب آسيا، وأبرز الراحلين عن صفوفها، ومنها دوري أدنوك (الدوري الإماراتي) خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ولم يقتصر الأمر على انتقالات اللاعبين وإنما شمل التقرير حركة المدربين أيضا، استعدادا للموسم المقبل من المسابقة، والذي ينطلق في 2 سبتمبر/ أيلول المقبل.



وأشار الاتحاد الآسيوي على موقعه الإلكتروني إلى أهم الصفقات التي جرت على مدار الأسابيع الأخيرة، والتي قامت بها الأندية وكذلك تنقلات اللاعبين الآسيويين في الملاعب العالمية.

أكد الاتحاد القاري أن الجناح الدولي الأوكراني أندري يارمولينكو (32 عاما) من أبرز الصفقات التي شهدها الدوري الإماراتي للمحترفين، بانضمامه إلى فريق العين حامل لقب النسخة الماضية من الدوري قادمًا من وست هام الإنجليزي.

ولفت المصدر إلى أن اللاعب أنهى فترة استمرت 4 سنوات مع وست هام، لينضم إلى العين تحت قيادة سيرجي ريبروف مدربه السابق في دينامو كييف الأوكراني.