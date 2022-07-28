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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يلتقي الزمالك متصدر ترتيب الدوري المصري، مع نظيره فيوتشر في الجولة 27 من عمر المسابقة، في صدام مرتقب بين الفريقين.

الدوري المصري.. ما هو التشكيل المتوقع لمباراة الزمالك وفيوتشر؟

ويحتل الزمالك المركز الأول في ترتيب الدوري المصري برصيد 60 نقطة، فيما يأتي فيوتشر رابعا بـ42 نقطة.



ويبحث الزمالك عن مواصلة انتصاراته من أجل الحفاظ عن لقب الدوري المصري الذي توج به الموسم الماضي، فيما يأمل فيوتشر في تحقيق أول فوز له تاريخيا على "الأبيض".

يستضيف فريق فيوتشر نظيره الزمالك في ختام الجولة 27 من الدوري المصري، مساء الخميس على استاد السلام بالعاصمة القاهرة.



موعد مباراة الزمالك وفيوتشر هو 9 مساء بتوقيت القاهرة، 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 11 بتوقيت أبوظبي.

يغيب عن الزمالك المهاجم عمر السعيد واللاعب الصاعد يوسف أسامة نبيه، كما يعاني الفريق من غيابات عديدة بعد رحيل نجومه، ومن المتوقع أن يبدأ المدرب البرتغالي جيسفالدو فيريرا بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: أحمد فتوح - محمود الونش - حسام عبدالمجيد - حمزة المثلوثي

خط الوسط: سيد نيمار - محمد عبدالغني - إسلام جابر - إمام عاشور

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - أحمد السيد زيزو

موعد مباراة الزمالك وفيوتشر في الدوري المصري

تشكيل فيوتشر المتوقع أمام الزمالك في الدوري المصري

في المقابل، يدخل فيوتشر المباراة بأوراقه الرابحة تحت قيادة المدرب علي ماهر، والذي من المتوقع أن يبدأ بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

خط الدفاع: جوناثان أنجويم - سعد سمير - محمود مرعي - عمر كمال عبدالواحد

خط الوسط: كريم نيدفيد - غنام محمد - عربي بدر

خط الهجوم: أحمد رفعت - أحمد عاطف - محمد فاروق

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وفيوتشر في الدوري المصري

تبث منافسات الدوري المصري عبر قنوات أون تايم سبورتس.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وفيوتشر هي "أون تايم سبورتس 1".

تتجه الأنظار صوب ملعب السلام بمدينة القاهرة، لمتابعة المباراة المرتقبة بين فريقي فيوتشر والزمالك، في الدوري المصري الممتاز.

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز وحصد 3 نقاط، يعزز بها صدارة ترتيب الدوري المصري، ومواصلة الابتعاد عن بيراميدز والأهلي أقرب ملاحقيه.

في المقابل، يحتل فيوتشر المركز الرابع في ترتيب الدوري المصري، وضمن المشاركة في النسخة المقبلة من كأس الكونفدرالية الأفريقية 2022-2023.

موعد مباراة الزمالك وفيوتشر في الدوري المصري هو يوم الخميس 28 يوليو/ تموز 2022.



توقيت مباراة الزمالك وفيوتشر في الدوري المصري هو التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

تستحوذ قنوات أون تايم سبورتس على حقوق نقل مباريات بطولات الكرة المصرية، وهي متاحة بالمجان على قمر نايل سات.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وفيوتشر في الدوري المصري هي أون تايم سبورتس 1.

يرى أحمد حسام ميدو نجم الزمالك وتوتنهام هوتسبير الأسبق، أن بيراميدز يمتلك أفضل قائمة في مصر قبل مباراته المرتقبة أمام "الأبيض".

ويلتقي الزمالك متصدر ترتيب الدوري المصري مع بيراميدز (الثاني) يوم الاثنين المقبل، في الجولة 28 من عمر المسابقة على ملعب القاهرة الدولي.



وقال ميدو في تصريحات عبر حسابه بموقع "تويتر" بعد فوز بيراميدز على البنك الأهلي 1-0 في الدوري المصري إن: "تاكيس جونياس (مدرب بيراميدز) أراح أسامة جلال وحسين السيد وأحمد توفيق ووليد الكرتي لمباراة الزمالك".

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وواصل: "رغم تلك الغيابات لم يتأثر أداء بيراميدز كثيرًا، لأنهم يمتلكون أفضل قائمة لاعبين في مصر خلال الوقت الحالي".

بيراميدز يمتلك 59 نقطة في المركز الثاني بالدوري المصري، وبفارق نقطة واحدة عن الزمالك المتصدر، والمتبقي له مباراة سيلعبها ضد فيوتشر يوم الخميس.

وقال ميدو عن مباراتي الزمالك مع فيوتشر وبيراميدز بشكل عام "الفوز بهما سيكون بمثابة معجزة كروية"، في إشارة للظروف الصعبة التي يمر بها "الأبيض" من غيابات وإصابات خلال الوقت الراهن.

وفي سياق متصل، علق ميدو في برنامج "ريمونتادا" عبر قناة "المحور" المصرية، على ترنح أداء الأهلي في لقاء مصر المقاصة يوم الأربعاء والذي شهد فوز الأحمر بشق الأنفس على متذيل الترتيب 1-0، قائلا:ً "ما يقدمه الأهلي يبعده تمامًا عن المنافسة على اللقب".

وواصل: "أداء الفريق ضعيف للغاية، هذه أول مرة أرى الأهلي هو من يهدر الوقت في آخر 20 دقيقة، لم يخبرني أحد أن ما يحدث للأهلي بسبب التوتر، لا أعرف ما سر هذا الأداء، ما يقدمه الأحمر لغز كبير".

ونفى مدرب الزمالك السابق أن يكون انتقاده للاعبي الأهلي عقب خسارة كأس مصر من الزمالك 2-1 أو بعد لقاء مصر للمقاصة نابع من انتماءه للأبيض، مؤكدًا أن "انتقاد الأهلي شاركه فيه أنصار الفريق أنفسهم"..

وخسر الأهلي مؤخرًا 2-0 أمام بيراميدز في الدوري المصري ثم نهائي كأس مصر من الزمالك بالإضافة لتقديمه أداءات سلبية في أغلب المباريات على الصعيد المحلي.