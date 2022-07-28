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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يرى أحمد حسام ميدو نجم الزمالك وتوتنهام هوتسبير الأسبق، أن بيراميدز يمتلك أفضل قائمة في مصر قبل مباراته المرتقبة أمام "الأبيض".

ويلتقي الزمالك متصدر ترتيب الدوري المصري مع بيراميدز (الثاني) يوم الاثنين المقبل، في الجولة 28 من عمر المسابقة على ملعب القاهرة الدولي.

أبرز تصريحات "أحمد حسام ميدو" بعد فوز بيراميدز على البنك الأهلي؟



وقال ميدو في تصريحات عبر حسابه بموقع "تويتر" بعد فوز بيراميدز على البنك الأهلي 1-0 في الدوري المصري إن: "تاكيس جونياس (مدرب بيراميدز) أراح أسامة جلال وحسين السيد وأحمد توفيق ووليد الكرتي لمباراة الزمالك".

وواصل: "رغم تلك الغيابات لم يتأثر أداء بيراميدز كثيرًا، لأنهم يمتلكون أفضل قائمة لاعبين في مصر خلال الوقت الحالي".

بيراميدز يمتلك 59 نقطة في المركز الثاني بالدوري المصري، وبفارق نقطة واحدة عن الزمالك المتصدر، والمتبقي له مباراة سيلعبها ضد فيوتشر يوم الخميس.

وقال ميدو عن مباراتي الزمالك مع فيوتشر وبيراميدز بشكل عام "الفوز بهما سيكون بمثابة معجزة كروية"، في إشارة للظروف الصعبة التي يمر بها "الأبيض" من غيابات وإصابات خلال الوقت الراهن.

وفي سياق متصل، علق ميدو في برنامج "ريمونتادا" عبر قناة "المحور" المصرية، على ترنح أداء الأهلي في لقاء مصر المقاصة يوم الأربعاء والذي شهد فوز الأحمر بشق الأنفس على متذيل الترتيب 1-0، قائلا:ً "ما يقدمه الأهلي يبعده تمامًا عن المنافسة على اللقب".

وواصل: "أداء الفريق ضعيف للغاية، هذه أول مرة أرى الأهلي هو من يهدر الوقت في آخر 20 دقيقة، لم يخبرني أحد أن ما يحدث للأهلي بسبب التوتر، لا أعرف ما سر هذا الأداء، ما يقدمه الأحمر لغز كبير".

وعن انتقاده لخطأ ياسر إبراهيم مدافع الأهلي في نهائي الكأس ضد الزمالك، بشأن عدم تشتيت هجمة على مرمى فريقه أدت لاستقبال الهدف الثاني، رد بقوله: "لا أفهم ما الذي قام به قبل كرة الهدف الثاني، لا مجال للوم محمد الشناوي (حارس الأهلي) في الهدف على بطء ردة الفعل، لقد توقع أن يخرج زميله الكرة".

وواصل: "لو أليساندرو نيستا (أسطورة دفاع إيطاليا وميلان السابق) مكان إبراهيم لأخرج الكرة لخارج الملعب، هذه الهجمة درس لكل مدافعي مصر".

ونفى مدرب الزمالك السابق أن يكون انتقاده للاعبي الأهلي عقب خسارة كأس مصر من الزمالك 2-1 أو بعد لقاء مصر للمقاصة نابع من انتماءه للأبيض، مؤكدًا أن "انتقاد الأهلي شاركه فيه أنصار الفريق أنفسهم"..

وخسر الأهلي مؤخرًا 2-0 أمام بيراميدز في الدوري المصري ثم نهائي كأس مصر من الزمالك بالإضافة لتقديمه أداءات سلبية في أغلب المباريات على الصعيد المحلي.

تتجه الأنظار صوب ملعب السلام بمدينة القاهرة، لمتابعة المباراة المرتقبة بين فريقي فيوتشر والزمالك، في الدوري المصري الممتاز.

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز وحصد 3 نقاط، يعزز بها صدارة ترتيب الدوري المصري، ومواصلة الابتعاد عن بيراميدز والأهلي أقرب ملاحقيه.



في المقابل، يحتل فيوتشر المركز الرابع في ترتيب الدوري المصري، وضمن المشاركة في النسخة المقبلة من كأس الكونفدرالية الأفريقية 2022-2023.

موعد مباراة الزمالك وفيوتشر في الدوري المصري هو يوم الخميس 28 يوليو/ تموز 2022.



توقيت مباراة الزمالك وفيوتشر في الدوري المصري هو التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

تستحوذ قنوات أون تايم سبورتس على حقوق نقل مباريات بطولات الكرة المصرية، وهي متاحة بالمجان على قمر نايل سات.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وفيوتشر في الدوري المصري هي أون تايم سبورتس 1.

ويحتل أحمد السيد زيزو لاعب الزمالك، صدارة ترتيب هدافي الدوري المصري برصيد 13 هدفا، ويليه في المركز الثاني مروان حمدي مهاجم سموحة بالتساوي مع كريستوفاو مابولولو من الاتحاد السكندري بـ12 هدفا لكل منهما.



وفي نسخة العام الماضي، استطاع محمد شريف مهاجم الأهلي حسم لقب هداف الدوري المصري برصيد 21 هدفا، لكنه غاب عن السباق هذا الموسم حيث سجل 7 أهداف فقط، وانتهى موسمه بعد إصابة قوية تعرض لها مؤخرا.

وفي ترتيب الدوري المصري العام، يحل الزمالك في الصدارة برصيد 60 نقطة، ويليه بيراميدز في المركز الثاني بـ59 نقطة، بينما في المركز الثالث يأتي الأهلي بـ54 نقطة ويتبقى له مؤجلتان.