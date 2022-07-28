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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سلط الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الضوء على أبرز التعاقدات التي أبرمتها أندية غرب آسيا، وأبرز الراحلين عن صفوفها، ومنها دوري أدنوك (الدوري الإماراتي) خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يسلط الضوء على أبرز التعاقدات التي أبرمتها الأندية

ولم يقتصر الأمر على انتقالات اللاعبين وإنما شمل التقرير حركة المدربين أيضا، استعدادا للموسم المقبل من المسابقة، والذي ينطلق في 2 سبتمبر/ أيلول المقبل.

وأشار الاتحاد الآسيوي على موقعه الإلكتروني إلى أهم الصفقات التي جرت على مدار الأسابيع الأخيرة، والتي قامت بها الأندية وكذلك تنقلات اللاعبين الآسيويين في الملاعب العالمية.

أكد الاتحاد القاري أن الجناح الدولي الأوكراني أندري يارمولينكو (32 عاما) من أبرز الصفقات التي شهدها الدوري الإماراتي للمحترفين، بانضمامه إلى فريق العين حامل لقب النسخة الماضية من الدوري قادمًا من وست هام الإنجليزي.

ولفت المصدر إلى أن اللاعب أنهى فترة استمرت 4 سنوات مع وست هام، لينضم إلى العين تحت قيادة سيرجي ريبروف مدربه السابق في دينامو كييف الأوكراني.

وخاض أندري طوال مسيرته مع الأندية، وأبرزها دينامو كييف وبروسيا دورتموند الألماني ووست هام، 453 مباراة سجل خلالها 155 هدفا وصنع 106 أهداف.

وفي المقابل، قرر لاعب الوسط الدولي الأوزبكي أوتابيك شوكوروف إنهاء رحلته مع فريق الشارقة، متوجها إلى الدوري التركي مع نادي فاتح قرا جمرك.

وخاض شوكوروف خلال مسيرته مع الشارقة في جميع البطولات 187 مباراة سجل خلالها 15 هدفا وصنع 11.

وأضاف التقرير: "انتقل صانع اللعب الإماراتي عمر عبد الرحمن (عموري)، الفائز بجائزة أفضل لاعب آسيوي في 2016، من شباب الأهلي إلى فريق الوصل، بعدما قدم مستويات مميزة مع الأول في دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2022".

وأصبح الوصل خامس ناد بمسيرة عموري، حيث لعب من قبل للعين والهلال السعودي والجزيرة ثم شباب الأهلي.

وخاض عموري مع شباب الأهلي في الموسم الماضي 13 مباراة بجميع البطولات سجل خلالها هدفين وصنع 3 أهداف.

وتابع الاتحاد الآسيوي: "دوليان آخران يخوضان تجربة جديدة، حيث ترك لاعب الوسط ماجد حسن صفوف شباب الأهلي بعد مسيرة امتدت 12 عامًا لينضم إلى الشارقة، وعاد سيباستيان تيجالي إلى الوحدة بعد عامين مع النصر".

وخاض ماجد حسن مع فريقه السابق خلال الموسم الماضي 10 مباريات سجل خلالها هدفا واحدا، فيما شهد مشوار تيجالي مع النصر في الموسم الماضي 22 مباراة سجل خلالها 9 أهداف وصنع 6.

كما أعلن نادي اتحاد كلباء تعيين المدرب فرهاد مجيدي على رأس الجهاز الفني، حيث يعود مجيدي إلى الإمارات بعدما لعب سابقًا للوصل والعين، وساهم في فوز الأخير بلقب دوري أبطال آسيا بموسم 2002-2003.



اشتعل ميركاتو الدوري الإماراتي للمحترفين (دوري أدنوك) خلال الأيام الأخيرة مع بدء أندية المسابقة زيادة تعاقداتها استعدادا للموسم الجديد.

وشهدت الفترة الماضية إعلان العديد من أندية دوري أدنوك عن صفقاتها الجديدة، حيث بدأ اللاعبون الجدد فترات الإعداد مع فرقهم، من أجل تحقيق مزيد من الانسجام بين لاعبي كل فريق قبل انطلاق الموسم الجديد.



وفي إطار التدعيمات المختلفة لصفوف هذه الأندية في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، نجحت 8 أندية في ضم لاعبين أجانب جدد، وهي الوصل واتحاد كلباء ودبا الفجيرة والعين والوحدة والظفرة والنصر وعجمان.

بينما على الجانب الآخر لم تعلن 6 أندية أخرى عن أي تعاقدات جديدة مع لاعبين أجانب، وهي الشارقة وشباب الأهلي والجزيرة وبني ياس وخورفكان والبطائح الصاعد حديثا للدوري الإماراتي للمحترفين، في انتظار ما ستشهده الأسابيع المقبلة بالميركاتو الصيفي.

وبلغ عدد تعاقدات الأندية الـ8 المذكورة من اللاعبين الأجانب في هذا الميركاتو الصيفي حتى الآن 17 لاعبا ينتمون إلى 11 جنسية، وفرض لاعبو البرازيل تواجدهم على قائمة المحترفين الجدد هذا الصيف بواقع 6 صفقات حتى الآن.

بينما ضمت القائمة صفقتين من اللاعبين الهولنديين، وصفقة واحدة فقط لكل من لاعبي إيطاليا والأرجنتين والمغرب والبحرين وسلوفاكيا وغانا وغينيا ومونتنيجرو وأوكرانيا.



وطبقا للحسابات الرسمية للأندية الإماراتية، يتصدر الوصل قائمة التعاقدات من اللاعبين الأجانب حتى الآن بعدما ضم 5 لاعبين هم المدافع البرازيلي رودريجو أوليفيرا، ومواطناه لاعب الوسط جواو جابرييل، والجناح جابرييل دي سوزا، إضافة للمدافعين الغيني سانا جوميز، والمغربي سفيان بوفتيني.

ويأتي اتحاد كلباء ودبا الفجيرة في المركز الثاني بقائمة أكثر أندية دوري أدنوك تعاقدا مع اللاعبين الأجانب هذا الصيف بواقع 3 صفقات لكل منهما.

وتعاقد اتحاد كلباء مع المدافع البرازيلي إيجور روسي، ولاعبي الوسط الإيطالي دانييل بيسا والسلوفاكي فيليب كيش، فيما تعاقد دبا الفجيرة مع المونتنيجري ألكسندر شيكيتش والهولندي جوي سليجرس، والغاني الحسن باسيرو.

المغرب بوفتيني لاعب الوصل الجديد

وضم فريق العين لاعبين أجنبيين هما الأرجنتيني ماتياس بالاسيوس والأوكراني أندري يارمولينكو، بينما تعاقد النصر مع البرازيلي جاندرير برينتو، والوحدة مع البرازيلي ماراكاس جوسبون، وعجمان مع البحريني علي مدن، والظفرة مع الهولندي محمد