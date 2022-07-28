شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وفيوتشر فى الجولة 27 بالدورى والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى نادى الزمالك مع فريق فيوتشر فى إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى العام، فى مباراة لن تخلو من المتعة والإثارة.

ويبحث الفارس الأبيض عن مواصلة سلسلة انتصاراته للحفاظ على قمة الدورى العام، بينما يبحث فيوتشر عن تحقيق أول انتصار تاريخى على حساب الزمالك فى موسمه الأول بالدورى العام، لتأمين المركز الرابع فى جدول المسابقة.

موعد مباراة الزمالك وفيوتشر والقنوات الناقلة

تقام مباراة الزمالك وفيوتشر فى التاسعة مساء اليوم الخميس، على استاد السلام، وكانت مباراة الدور الأول التى جمعت الفريقين قد انتهت بفوز الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فى المباراة التى سيتم نقلها عبر قناة أون تايم سبورتس.

الزمالك وفيوتشر .. ترتيب الفريقين في جدول الدوري

يدخل نادي الزمالك مباراة اليوم متربعاً على قمة جدول الدوري العام برصيد 60 نقطة، بعدما خاض 26 مباراة، حيث فاز في 19 لقاء وتعادل في 3 مباريات وخسر 4 أخرى، وأحرز لاعبو الزمالك 46 هدفاً، واستقبلت الشباك البيضاء 25 هدفاً أخر، بينما يدخل فريق فيوتشر اللقاء محتلاً المركز الرابع في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 42 نقطة بعدما خاض 26 مباراة، حيث فاز فيوتشر في 12 مباراة وتعادل في 6 لقاءات وخسر 8 مباريات أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 41 هدفاً واستقبلت شباكهم 28 هدفاً آخر.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام فيوتشر

من المتوقع أن يبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: في حراسة المرمى: محمد عواد، في خط الدفاع: حمزة المثلوثي- محمود حمدي الونش- حسام عبدالمجيد- أحمد فتوح، في خط الوسط: محمد عبدالغني- إمام عاشور- محمود عبدالرازق شيكابالا- أحمد سيد زيزو- سيد عبدالله نيمار، في خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

التشكيل المتوقع لفيوتشر أمام الزمالك

بينما من المتوقع أن يخوض فيوتشر مباراة اليوم بتشكيل مكون من: محمود عبد الرحيم جنش في حراسة المرمى، رباعي خط الظهر: محمود شعبان، سعد سمير ومحمود مرعي وجوناثان نجويم، خط الوسط: كريم نيدفيد وغنام محمد، الهجوم: عمر كمال عبد الواحد، محمد فاروق، أحمد رفعت وأحمد عاطف.